Adana OSB içinde "Sanayi Kent" kurulacak

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışanların barınmasına dönük "sanayi kent" kurulacak. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü projeyi şöyle anlattı:

“Türkiye'nin büyüklük ve kapasite bakımından ilk 10 organize sanayi bölgesi arasındayız. Bölgede tahsis edilecek arazide planlanan ve ilk etapta yatırım maliyeti 241 milyon lira olan projeyle bin 200 konut hedefliyoruz. Yaşam alanında işçisi ve işverenle toplamda 4 bin nüfusun barınması planlanıyor. Bölgede 407 işletmede istihdam edilen 34 bin kişinin yüzde 80'i farklı yerleşim yerlerinde yaşıyor. Sanayi kenti, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltacak, çalışanların bağlılık duygusunun artmasına olanak sağlayacak, ulaşımda geçen zaman kayıplarını minimum düzeye indirecektir.”