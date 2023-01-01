Adana OSB’de Tekstil Kümelenmesi

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tekstil sektöründe faaliyet yürüten firmaların katılımıyla oluşturulan "Tekstil Kümelenmesi", Ekonomi Bakanlığından onay aldı.

URGE Projesi olan kümelenmenin yaklaşık 3 milyon dolarlık bütçesi bulunuyor ve bununla, tekstil kümelenmesi için ihtiyaç analizi, pazar araştırmaları, eğitim ve danışmanlık desteği sağlanacak. Ayrıca 10 yurtdışı iş gezisi yapılacak ve 10 alım heyeti Türkiye'de ağırlanacak.

Katılımcı firmaların bireysel danışmanlık hizmetlerinden de faydalanacağı projeye bakanlık yüzde 75 hibe desteği verecek.