Alikahya OSB’de tesisler yükseliyor

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Alikahya Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulmakta olan Yıldız Demir Çelik fabrikasını ziyaret edip, kurucularından ve yetkililerden bilgi aldı.

Belediye Başkanı Doğan, yapılan her yatırımın ülkemiz için katmadeğer ve istihdam demek olduğunu belirterek, "Ülkemiz için katmadeğer oluşturan ve istihdam sağlayan her yatırımdan biz de çok mutlu oluyoruz” dedi.

Firma yetkilileri ise yapımına iki yıl önce başladıkları fabrikada Haziran ayında üretime geçileceğini açıkladılar.

