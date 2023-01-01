Antalya OSB Brezilya’dan döndü

Antalya Organize Sanayi Bölgesi sektörel ticaret heyeti, yeni işbirliği ve ortaklık fırsatlarını değerlendirmek üzere gittiği Brezilya'dan döndü.

6 gün süren programa, bölgede inşaat ve yapı sektöründe üretim yapan 18 sanayici katıldı. Antalyalı sanayiciler Sao Paulo'nun önde gelen inşaat-yapı marketlerinden Telha Norte ve Leroy Merlin'de pazar araştırması yaptı. Heyet, sektörün dünyadaki en önemli fuarlarından biri sayılan Concrete Show Fuarı'nı da ziyaret etti. Antalyalı sanayiciler Sao Paulo Ticaret Odası’nda düzenlenen ve Brezilyalı işadamlarının katıldığı ikili iş görüşmelerinde ise 37 firmanın yetkilileri ile ihracata yönelik yeni işbirliklerinin değerlendirildiği 120 görüşme gerçekleştirdi..