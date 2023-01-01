Bergama OSB’de rüzgar kanatlandı!

General Electric (GE) kuruluşlarından LM Wind Power, İzmir'in Bergama İlçesi'nde açtığı rüzgar türbini kanadı fabrikasında üretime başladı. Fabrika'nın yılda 500 megavat kapasite ile üretim ve dağıtım yapması planlandı. 50 milyon dolarlık yatırım bölgede 450 yetkin teknik personele iş imkanı sağlayacak.