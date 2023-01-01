Bitlis'te OSB “Cazibe Merkezi” oluyor

Bitlis'te 70'ten fazla girişimci, "Cazibe Merkezleri Programı" kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım gerçekleştirmek için Kalkınma Bankası’na başvuru yaptı.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklamada, Cazibe Merkezleri Programı’nın hem kentin ekonomisine hem de istihdama büyük katkı sağlamasının beklendiğini belirtti. Bu kapsamda yatırımların büyük bölümünün yer alacağı Bitlis-Tatvan karayolunun Üçyol mevkisindeki Bitlis OSB’de 55 parselden 40'ının boş olduğunu ve altyapının tamamlandığını belirten Ustaoğlu "Bedava arsa tahsisinin dışında, anahtar teslimi fabrikanın devlet tarafından yapılması, işletme, makine ve ekipman alımı noktasında kredi verilmesi gibi önemli avantajlar sunuluyor” dedi.

