“Bölgemizdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısının hızla artmasından gurur duyuyoruz”

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, ÇOSB’deki Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısının artışından gurur duyduklarını söyledi.

Sözdinler şunları ifade etti: “Ülkemizde 2017 yılı sonu itibariyle 768 olan Ar-Ge Merkezleri’nden 34 tanesi Tekirdağ’da, bunların da 15 tanesi ÇOSB’de bulunmaktadır. Ayrıca Tekirdağ’da 2 adet de Tasarım Merkezi’nin bulunduğunu belirtmek isterim. 2016 sonunda Tekirdağ’da sadece 9 olan Ar-Ge Merkezi sayısı 1 yıllık dönemde 34’e ulaştı. Bu anlamda Tekirdağ’da Ar-Ge Merkezi sayısında yüzde 267’lik bir artış gözlendi. Yüzde 267’lik bu büyümenin, ülkemiz açısından çok ciddi olduğunu ifade etmek isteriz. Kanaatimce bu artış oranı haklı olarak Türkiye’de en yüksek artış oranıdır.

Bu haliyle içinde bulunduğumuz 2018 yılında bu sayının daha artacağını öngörüyoruz. Ülkemizin daha yüksek bir gelir seviyesine erişmesinde Ar-Ge’ye bağlı katmadeğer artışını çok önemsiyoruz. ÇOSB’de kurulu bulunan bu Ar-Ge Merkezleri’nde 700’ü aşkın Ar-Ge çalışanının olmasını da ayrıca çok anlamlı buluyoruz. 2018 yılı içerisinde gerek Tekirdağ ve gerekse Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi sayısının artacağına inanıyoruz. Bu anlamda örnek ve öncü bir OSB olma yolunda ilerleyen Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, ülkemizde OSB’ler içinde en fazla Ar-Ge Merkezi olan ‘Organize Sanayi Bölgeleri’nden biri olmuştur. Bölgemizde Ar-Ge Merkezi olan BSH, Hema, Pharmactive, Arçelik, Yünsa, Deva, Setaş, Koçak, Vem İlaç, Polimer Kauçuk, Hunca, Jotun Boya, Technocast, Mes Elektromekanik, Farel Plastik firmalarını, ayrıca Tasarım Merkezi bulunan YKK ve ATT firmalarını tebrik ediyoruz.” Eyüp Sözdinler, yakın zaman içinde Ar-Ge Merkezi kurma yönünde başvuru hazırlıkları sürdüren ÇOSB firmalarının da olduğunu dile getirdi.

ÇOSB olarak dijital sanayi dönüşümü (Endüstri 4.0) alanına Bölge firmalarının çok sıcak yaklaştığını ve ÇOSB yönetiminin de bu konuyu desteklediğini vurgulayan Sözdinler, “ÇOSB yönetimi olarak, Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz’deki öğrencilerimizi bu perspektifle dijital dönüşüm mantığına uygun olarak yetiştirmeye özel gayret gösteriyoruz” dedi. Sözdinler, Türkiye açısından reel üretimin gerçekleştiği OSB’lerin dijital dönüşüme geçişi açısından planlı bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğuna ve gerekli adımların hızla atılması gerektiğine inandıklarını da paylaştı.