Bursa Teknosab'a yurtdışından İlgi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nde (TEKNOSAB) 2018'in Kasım ayında üretime başlanacağını bildirdi.

Burkay, TEKNOSAB'ın tamamlanmasıyla Bursa'nın yüksek teknoloji'de yeni sanayi devriminin sembolü olacak nitelikte dev bir yatırım ve buradaki fabrikaların üretime üretiminin merkezi olacağını da vurguladı. İbrahim Burkay, şunları kaydetti: "TEKNOSAB projemizle sanayimizde yeni bir dönem başlayacak. TEKNOSAB, Bursa'nın katmadeğerli üretim gücünü artırırken 2023 yılı için belirlediğimiz 75 milyar dolarlık ihracat hedefimizin 40 milyar dolarını da tek başına karşılayacak bir potansiyele sahip. TEKNOSAB'ta yer almak için İngiltere, Çin ve Almanya başta olmak üzere çok sayıda ülkeden firma temsilcisi Bursa'ya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi.”

TEKNOSAB 10 milyon metrekare alan üzerine inşa edilecek; ilk fabrikalar 2018 yılının Kasım ayında tamamlanarak üretime başlayacak.