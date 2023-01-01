Çankırı Yakınkent OSB’ye Çin teknolojisi

Çinliler Çankırı'da güneş enerjisi paneli üretecek. Çinli Hanergy Grup tarafından Çankırı'da kurulması planlanan güneş enerji paneli üretecek fabrikada yaklaşık 500 istihdam yaratılacak.