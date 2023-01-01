Çankırı Yakınkent OSB’ye Çin teknolojisi
Çinliler Çankırı'da güneş enerjisi paneli üretecek. Çinli Hanergy Grup tarafından Çankırı'da kurulması planlanan güneş enerji paneli üretecek fabrikada yaklaşık 500 istihdam yaratılacak.
Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde, 480 hektar alanda kurulması planlanan fabrikada, 36 hektar üzerine proje kapsamındaki yapılar kurulacak; 12 hektar alanda ise Ar-Ge Enstitüsü kurulup yerli teknik eleman yetiştirilecek.
Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında yer alan yenilenebilir enerjinin yüzde 30 arttırılması hedefine katkı amacıyla Güneş Enerjisi Endüstri Park Projesi ile 300 megavattlık bir enerji parkı kurulacağı, yatırımı yapacak olan firmanın, gerekli araştırma ve hazırlığın yapılması için 6 ay süre istediği bildirildi.
Çin kanunlarına göre yurtdışında yapılacak yatırım için istenen "İyi Niyet Belgesi"nin de OSB yönetimi ile firma arasında imzalandığı açıklandı.