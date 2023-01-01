Demirtaş OSB’de mesleki eğitim

Nihayet farkında olundu, uygulamaya geçildi, Sanayi 4.0 vizyonuyla Türkiye’de eğitim sektörü sanayileşiyor, sanayi de eğitim sektörüne dönüşüyor. İşte örnek:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (BUTGEM) Demirtaş OSB’de düzenlediği 3'üncü eğitim dönemi başlıyor. CNC operatörlüğü, yazılım uzmanlığı, 3B görselleştirme ve 3 DS Max, argon kaynakçılığı, moda tasarımı, modelistlik, otomasyon sistemleri, satış pazarlama ve bilgisayarlı ön muhasebe gibi 21 farklı eğitim programı için başvurular alındı.

BUTGEM, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk 2 eğitim döneminde 40 eğitim programı düzenledi; 700'ü aşkın kişi mezun etti; 3'üncü dönemde ise 21 ayrı eğitim programından yaklaşık 420 kursiyer yararlanacak.