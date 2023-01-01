Denizli Makine OSB hazırlıkları

Makine Sanayicileri İş Adamı Derneği (MAKSİAD) Başkanı Mehmet Sarı, Makine Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırımcının büyük ilgi gösterdiğinden bahisle çalışmalara hız verdiklerini açıkladı.

MAKSİAD Başkanı Sarı, "İşadamlarımız arıyor, ‘Yatırım yapacağız ne zaman başlıyor?’ diye. Şu an da arsa konusunda bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda bakanlıklar düzeyinde ziyaretlerimiz olacak. Arsayı TOKİ'den en uygun fiyata alıp hemen çalışmalara başlamak istiyoruz. Üyelerimizin sabırsızlığının farkındayız. Ama onlardan biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz" dedi.