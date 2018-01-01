Diyarbakır'da bağımsız ‘Tekstil Kenti’ kuruluyor

Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İşadamları Derneği (GÜNTİAD) Başkanı İhsan Oğurlu, Diyarbakır'da 123 parselden oluşan 1290 dönümlük arazi üzerinde kurulacak Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin tam kapasite ile faaliyet göstermesi halinde en az 10 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.