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Diyarbakır OSB’de yatırımlar canlanıyor

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Diyarbakır OSB) Başkan Vekili Abdulkadir Karavil, 30 firmanın OSB’ye 390 milyon TL’lik yatırım yapmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, yatırımların gerçekleşmesiyle 3 bin 100 kişiye istihdam kapısının açılacağını söyledi.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı kent OSB'sine yatırımlarla istihdamın 10 bine yaklaşacağını söyleyen Karavil, buna bağlı olarak üçüncü bölgenin yanında 2 bin dönümlük bir arazinin imar çalışmalarını yaptıklarını da açıkladı.

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