Diyarbakır OSB’de yatırımlar canlanıyor

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Diyarbakır OSB) Başkan Vekili Abdulkadir Karavil, 30 firmanın OSB’ye 390 milyon TL’lik yatırım yapmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, yatırımların gerçekleşmesiyle 3 bin 100 kişiye istihdam kapısının açılacağını söyledi.