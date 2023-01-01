Diyarbakır’a ‘sanayi meyveleri’

Diyarbakır ve bölgede sağlanan huzur ortamı meyvelerini vermeye devam ediyor. Şu ana kadar 3 etap OSB'nin bulunduğu kentte 4. etabın yapımı için çalışmalara başlandı. 720 milyonluk ek yatırımla birlikte OSB'lerde 20 binden fazla kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.