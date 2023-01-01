Esis Power Tuzla OSB’de

İstanbul Tuzla Organize Sanayi bölgesindeki 3500 m2 alandaki yeni yerinde hizmet vermeye başlayan, güç elektroniğinde uzman kuruluş Esis Power yenilikçi ürünlerini pazara sunmaya hazırlanıyor.

2000 yılında 4 mühendis tarafından kurulan Esis Power, Ar-Ge’si ve bilgi birikimini son teknoloji ürünlerine yansıtıyor. Firma ups, redresör, invertör, solar invertör, frekans konvertörü ve birçok özel tasarım üretimi ile sektöründe ilklerin arasında yer alıyor.

Esis Power Pazarlama ve Satış Direktörü Erkan Özkan üretimleri ile ilgili şu bilgileri verdi: “Esis Power güç elektroniği alanında üretimlerine başlamış ve son dönemlerde de ‘Yenilenebilir Enerji’ alanında yeni ürünler tasarlamıştır. Özellikle ‘Güneş Enerjisi’ sektörüne yönelik solar invertör ürünleri ile adını duyurmaya başlayan firmamız buna paralel olarak elektrikli araçlar için şarj istasyonu ürünlerini de yakın bir zamanda pazara sunacaktır.

Geçen yıl Ar-Ge merkezi olduk, böylece hem akademik çevrelerle beraber teknolojik araştırmalarımız artacak hem de ürünlerimizin kalitesini perçinlemiş olacağız. Ar-Ge merkezi olmamızın getirdiği avantajları hem ürünlerimize yansıtacak hem de farklı projeleri geliştirme imkanı bulacağız.

Uzman kadrosuyla Türkiye’de 5000’in üzerinde müşteriye ulaşan firmamız, dünya genelinde ise 50’ye yakın ülkeye satış yapmaktadır.

İstanbul merkezli Teknik Servis Bölümü ve Türkiye’nin yedi bölgesindeki çözüm ortakları ile hizmet veren firmamızın önemli müşterileri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Karayolları Genel Müdürlüğü, TCDD gibi kamu kuruluşları, ABB ve SIEMENS yer almaktadır.”