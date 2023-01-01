Filistin Devlet Başkanı Abbas, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.

Görüşmede Filistin ekonomisine hayat verecek olan ve TOBB'un girişimi ile hayata geçirilen Cenin Organize Sanayi Bölgesi'nin durumu ele alındı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuk Devlet Başkanı Abbas'a Cenin'deki sanayi bölgesinde ileri adım atabilmek için yapılması gerekenleri anlattı. Türk tarafı olarak 10 milyar dolarlık yatırım taahhüdünü yerine getirdiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, Filistin Hükümeti'nden beklentilerini vurguladı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da ilgili düzenlemenin Bakanlar Kurulu'na sevkten önce son aşamada olduğunu söyledi.