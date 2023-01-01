Gaziantep OSB’de ‘Sanayi 4.0’

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma, kişi başına geliri 25 bin dolara yükseltme ve 500 milyar dolar ihracat yapma" hedeflerine ulaşabilmesi için yüksek teknolojili üretim kabiliyetine erişmesi gerektiğini söyledi.