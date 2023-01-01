Genel Kurul’a geçen Eskişehir OSB’de Başkan; Nadir Küpeli

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul Sistemi’ne geçiş yaptı. Bölge sanayicilerinin yoğun ilgi gösterdiği Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Genel Kurul Toplantısı, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü İdari Binası’nda, Eskişehir’de yapıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Eskişehir İl Müdürü Muhammet Taha Güven’in de katıldığı toplantıda Divan Kurulu Başkanlığı’na Yavuz Zeytinoğlu, yardımcılıklarına ise İsmail Kunduracı ve Ahmet Özdemirel seçildi, Bakanlık yetkilileri; Faruk Bektaş ve Turgut Bıyıklı da Divan’daki yerlerini aldı. Divan Kurulu’nun seçilmesinin ardından, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tüzel kişiliği adına ESO Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir’e, bölgenin kuruluşundan bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı bir plaket verildi. Özaydemir’e plaketini, EOSB Müteşebbis Heyeti eski Başkanlarından Yavuz Zeytinoğlu takdim etti. ESO Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir’in teşekkür konuşmasının ardından Genel Kurul’un diğer maddelerine geçildi.

Seçimlerde, Nadir Küpeli’nin “Beyaz” ve Celalettin Kesikbaş’ın “Kırmızı” olmak üzere iki liste yarıştı. Kapalı zarf ve açık tasnif yöntemiyle yapılan oy verme işlemiyle Genel Kurul’a katılan 497 sanayicinin oy kullandığı seçimlerde, geçerli oy sayısı 495 oldu. EOSB mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’nin “Beyaz” listesi 250 oyla dört yıllığına tekrar OSB yönetimine seçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri (asil); Nadir Küpeli, Metin Saraç, Rıza Zeydan, Yavuz Ayva ve Serkan El, Yedek Üyeler; Hamza Tınas, Erol Öz, İsmail Urgancı, Gökhan Yurtcan ve İsmet Koyuncu, Denetim Kurulu (asil) Üyeleri; Hikmet Çetin, Samet Özkaya, Denetim Kurulu (yedek) Üyeleri; Sinan Tepe ve Pınar Cengiz, OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu) Asil Delegeleri; Nadir Küpeli, Metin Saraç, Savaş M. Özaydemir, Furkan Ay ve Mustafa Gönenli, OSBÜK Yedek Delegeleri de Necdet Çapa, Nihat Bozdağ, Hamit Alper Çelebi, Olcay Alpan ve Hakan Bayar seçildi.

Nadir Küpeli, seçimlerin ardından değerlendirmelerde bulundu: “Biz yola çıktığımız ilk günden beri hep aynı şeyi söyledik; Bizim tek odağımız sanayicimizin geleceği, sanayimizin ve bölgemizin gelişimi… Kimseyi yıpratmadan, kötülemeden kısa dönemde yaptıklarımızı ve sonraki dönemlerde yapacaklarımızı anlatıp, çok çalışarak bu başarıyı elde ettik. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bize oy veren veya vermeyen ayrımı yapmadan, herkes için çalışmaya hiç durmadan devam edeceğiz. Kırmızı listede yarışan arkadaşlarımızı da çabalarından ötürü tebrik ediyorum. Demokratik bir yarış oldu. Sanayicilerimiz son sözlerini oyları ile söylediler. Sanayicilerimizin teveccühüne layık olmak bizi hem mutlu ediyor, hem de bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Buraya gelerek demokratik hakkını özgürce kullanan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Sahada, gece gündüz demeden çalışan ekibimize ve Genel Kurul sürecini çok iyi yürüten Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan tüm arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Şimdi yapacak çok işimiz var. Şimdi hayata geçirecek çok projemiz var.”