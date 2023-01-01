GOSB’a P&G Türkiye yatırımı

Procter&Gamble (P&G), Türkiye'deki 30'uncu yılında Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikası için 250 milyon TL yatırım açıkladı.

P&G Türkiye, yeni yatırımlarıyla birlikte Prima ve Orkid markalarının değer yaratan yenilikçi ürünlerini de Türkiye'de üretmeye başlıyor. P&G Dünya CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı David Taylor, “Dünyada ve Türkiye'de değer yaratan inovasyonlarla tüketici hayatını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Gebze fabrikasındaki son yatırımlarımız bu bölgede daha fazla tüketiciye hizmet vermemizi sağlayacak" diye konuştu. Türkiye'deki faaliyetlerinde birçok ilke imza attıklarına dikkat çeken P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise "Prima Aktif Bebek ürünümüzün seri üretimine Avrupa'da ilk kez P&G Gebze fabrikasında başladık" dedi. Prima Premium Care ürününün de Nisan ayından itibaren Türkiye'de yerel üretimine başlanacak.