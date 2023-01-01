İkitelli OSB Genel Kurul’a geçti, Nihat Tunalı Başkan oldu

Türkiye’nin en büyük OSB’lerinden 30 bine yakın işletme ve 30 bin çalışanıyla bir sanayi kenti niteliğindeki İkitelli OSB (İOSB), düzenlediği Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul Sistemi’ne geçme kararı aldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin’in başkanlık ettiği İkitelli OSB’nin, Genel Kurul Toplantısı’nda, sanayiciler, müteşebbis heyetten genel kurul sistemine (öz yönetime) geçilmesi yönünde oy kullandı. Yeni dönemde İkitelli OSB Müteşebbis Teşekkül Heyeti ve onun içinden oluşturulan Yönetim Kurulu kaldırılarak yerine doğrudan sanayicilerin seçtiği Yönetim Kurulu görev yapacak. Yapılan seçim neticesinde İkitelli OSB’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Tunalı oldu.

İkitelli OSB’nin yeni Yönetim Kurulu ise şöyle:



Yönetim Kurulu (Asil):

1- Nihat Tunalı

2- Sebahatdin Kayas

3- Hakan Tunç

4- Kazım Özeren

5- Hasan Kılınçarslan



(Yedek):

1- Nedim Çırpıcı

2- Ahmet Hacısoyu

3- Yahya Erol

4- Cemal Bacakcı

5- Mehmet Çiçek



Denetim Kurulu (Asil):

1- Mehmet Vural Koç

2- Yusuf Tokdemir



(Yedek):

1- Zeynel Altunay

2- Selim Us



OSBÜK Temsilcileri (Asil):

1- Nihat Tunalı

2- Yusuf Tokdemir

3- Hakan Tunç



(Yedek):

1- Nedim Çırpıcı

2- Mehmet Çiçek

3- Ahmet Hacısoyu