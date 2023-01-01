İstanbul İkitelli Orgazine Sanayi Bölgesi taşınıyor
Yeni OSB’nin Çerkezköy-Kapaklı ve Saray arasında kurulması planlanıyor.
Bu kapsamda Kapaklı'nın Karaağaç, Uzunhacı, Yanıkağıl ve Bahçeağıl mahalleleri ile Ergene'nin Karamehmet Mahallesi’nde imar planlaması ve sanayi parseli düzenlemesi yapılıyor. Düzenlemede mera alanları kısmen sanayi arsasına çevrilmiş oluyor.
Arçelik'in Çerkezköy OSB içine ikinci fabrikasını açacak olmasıyla bölgede sanayi yoğunlaşmasının yüksek düzeylere çıkması bekleniyor.