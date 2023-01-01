Kars OSB’ye lojistik merkez desteği

Kars'ta, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanındaki 300 bin metrekarelik alana kurulacak olan Lojistik Merkezi’nin temeli Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan Bakan Arslan, yüklenici firma ile 94 milyon 300 bin TL bedelle imzalanan sözleşme kapsamında inşa edilecek lojistik merkezinin içerisinde toplam 16 kilometre uzunluğunda 27 demiryolu hattının inşa edileceğini söyledi.

Bakan Arslan, “Bugün Kars Lojistik Merkez’in temelini atıyoruz, hayırlı olsun. Bakü-Tiflis-Kars ülkemiz için çok önemlidir, ona entegre olan Lojistik Merkez’dir. Lojistik Merkezi büyüterek günde 5 bin kişinin çalıştığı duruma getireceğiz” dedi.