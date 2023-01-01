Kastamonu OSB Ortak Kullanım İşleme Tesisi açıldı
Kastamonu OSB’de hayata geçirilen Endüstriyel Orman Ürünleri Ortak Kullanım İşleme Tesisi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Ali Çelik'in katılımıyla hizmete açıldı. Çelik yatırım hakkında şu bilgileri paylaştı: “Türkiye, üretim reform paketiyle birlikte vites büyütmüştür.
Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yaptığımız 10 milyonluk bu tesis, ahşap ürünleri sektöründe çığır açacak. Kastamonu'daki köylerin yüzde 95'i orman köyleridir. Dolayısıyla burada hayata geçireceğimiz her türlü faaliyet, her türlü proje ve bütün yatırımlar; geniş bir kitleyi etkileyecek, Kastamonu ekonomisi, KOBİ'leri ve orman köylerimiz için ciddi katkılar sunacaktır. Kastamonu'da halihazırda 700 civarında KOBİ orman ürünleri sektöründe faaliyet göstermektedir. Ancak, ağaç ürünleriyle ilgili KOBİ'lerin değişen tüketici taleplerine cevap vermek ve yeni teknolojilere uyum sağlamak anlamında sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Sürekli yenilikçi olmamız, sürekli dinamik kalmamız gerekmektedir. Projemiz; bu ihtiyaca cevap verecek, değişimin, dönüşümün ve büyümenin lokomotif tesislerinden biri olacaktır.”