Kastamonu OSB Ortak Kullanım İşleme Tesisi açıldı

Kastamonu OSB’de hayata geçirilen Endüstriyel Orman Ürünleri Ortak Kullanım İşleme Tesisi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Ali Çelik'in katılımıyla hizmete açıldı. Çelik yatırım hakkında şu bilgileri paylaştı: “Türkiye, üretim reform paketiyle birlikte vites büyütmüştür.