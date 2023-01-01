Kayseri OSB: Üretim ivme kazandı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, bu yılın ilk 3 ayında artış gösteren ihracatın, sanayiye ve üretime ivme kazandıracağını açıkladı.

Nursaçan, bin 200 civarında fabrika ve 65 bin üzerinde çalışanı bulunan Kayseri OSB'nin, Türkiye'nin sanayileşmesi ve sanayinin Anadolu'ya yayılmasında büyük katkı sağladığını da belirtti. Nursaçan şunları söyledi: “Kayseri OSB'de 2017 yılı Mart ayı elektrik tüketiminde yüzde 2.2 ve doğalgaz tüketiminde ise yüzde 19.8 artış oldu. Bu veriler üretimin de arttığının bir göstergesidir. İlerleyen günlerde ülke ekonomisinin olumlu gelişmeler göstereceğine, bu gelişmelerin de sanayimize ve üretimimize ivme kazandıracağına inanıyoruz."