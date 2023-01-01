Kazakistan’dan AOSB’li sanayiciye davet

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) üretim yapan firmalara, ülkesindeki yatırım olanaklarını anlattı.

Büyükelçi Saparbekuly, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticari işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretinde Kazakistan'ın yatırımcılara sağladığı imkanlardan bahsetti.

Türk sanayicileri ve işadamlarını, Kazakistan Cumhurbaşkanı adına ülkesine davet ettiğini belirten Saparbekuly, "Bizler dost ve kardeş iki ülkeyiz. Sizlerden, burada bulunan işletmelerin benzerlerini Kazakistan'da da açarak, Türk bayrağını orada da dalgalandırmanızı istiyoruz" dedi. Kazakistan'ın Rusya'dan İran'a, Kırgızistan'dan Çin'e geniş bir pazar potansiyeline sahip olduğuna vurgu yapan Büyükelçi Saparbekuly şöyle konuştu: "Kazakistan, yatırım yapan yabancı yatırımcılara çok önemli teşvikler veriyor. 2006-2017 yılları arasında Kazakistan'da toplam 245 milyar dolarlık direkt yatırım yapıldı. Orta Asya bölgesinde yapılan yatırımların yüzde 80'i Kazakistan'a gerçekleştirildi."