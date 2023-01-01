Kırıkkale Silah İhtisas OSB’de arsalar hazır

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Silah İhtisas OSB’de gelinen durumu açıkladı. Silah İhtisas OSB'nin Türkiye'de ilk ve tek olduğunu vurgulayan Haktankaçmaz, şunları söyledi:

"Şu anda tamamen yatırıma hazır durumdayız. Dikmen Savunma Sanayi A.Ş.'ye ön tahsis kararı aldık. OSB’de kuracakları tesislerde ilk etapta yaklaşık 10 milyon ve sonuçta 100 milyon dolarlık yatırım yapacaklar. Bir iki ay içinde fabrika bloklarının yükseldiğini göreceğiz. Başka ön tahsis aldığımız firmalar da var. Onların da sözleşmelerini imzalayacağız. Hem Kırıkkale ekonomisi hem de ülkemizin yerli savunma sanayinin gelişmesi açısından çok faydalı olacak."

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKEK) ait Arpalık Çukur mevkisindeki 500 dönüm arazi üzerine kurulan OSB'de yatırım yapacak girişimciler, 5. bölge teşvikinden yararlanabilecek. Silah İhtisas OSB'de kurulacak tesislerde her türlü silah, uçaksavar, her çap ve model tabanca, uzun ve kısa namlulu toplar, savunma sanayi yüksek teknoloji dijital ürünler, dürbünler, gece görüş kamera sistemleri, savunma sanayisine ait donanım, çipler ve yazılımlarla bunlara ait tüm yedek parçaların imalatı yapılacak.