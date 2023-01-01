Kuluçka Mantıklı Orta Ölçek OSB’ler geliyor

Organize Sanayi Bölgesi örneği yeni bir yerleşke kavramı doğuyor. İlk uygulama Malatya’da başlatılıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci projeyi şöyle anlattı: "Malatya bu proje ile pilot il konumunda olacak ve alacağımız başarı ile diğer illerdeki Organize Sanayi Bölgeleri için örnek olacak.