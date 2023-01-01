Marangozlar Balıkesir OSB’ye

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un girişimleri ile kurulan S.S. Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından devlet desteği ile Organize Sanayi Bölgesi’ne inşa edilecek olan Marangozlar Sitesi için müteahhit firma ile imzalar atıldı.

Uğur, kurulacak sitenin Türkiye'de örnek olacağını söyledi. Proje vizyonu, Organize Sanayiler’in, Küçük Sanayi Siteleri’ne entegre olması açısından önem taşıyor. Uğur’a göre KSS'ler OSB ile birlikte çalışırsa entegre oluyor, sanayi hızla büyüyor. KSS, Organize Sanayi Bölgesi yanında 1550 dönümlük bir alana kurulacak.

