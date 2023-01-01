OSB meslek okulları teşvik kapsamında

Malatya OSB’yi ziyaret eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, organize sanayi bölgeleri kanununda meslek yüksekokulları kurulmasının teşvik kapsamına alındığını belirterek "Bunun tek nedeni var. Çağın teknolojilerini yakalayabilmek, ayak uydurabilmek ve yeni teknolojileri Türkiye'ye kazandırmaktır” dedi.

Bakan Tüfenkci şöyle konuştu: “Türkiye'de tematik mesleki ve teknik eğitim uygulamasını başlattık. 12 ilde bulunan 19 lise bu yıl itibarıyla eğitim ve öğretime başladı.

Bu eğitim uygulaması sektörlerin ihtiyaçlarına göre ders veriyor. Tekstilci diyor ki 'Benim burada tekstil eğitimine ihtiyacım var' biz o tematik lisenin orada açılmasını sağlıyoruz. Hatta bir ayakkabıcı derse ki 'Ben kendi okulumu sırf ayakkabı ustası yetiştirmek için kuruyorum' devlet olarak biz onlara destek veriyoruz. Öğrencilerine, okulun yapımına destek veriyoruz. Böylelikle bir proje daha hayata geçirdik."