Salihli OSB’ye yatırımcı hücumu

Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, 15 firmanın 2. etaptaki bin 355 dönüm sanayi parseli için resmi başvuruda bulunduğunu söyledi.

Kayda, OSB’ye yatırımcıların çekilmesi sonucunda kurulacak yeni fabrika ve tesislerle birlikte Salihli'de işsizliğin de önleneceğini vurguladı. Kayda şunları söyledi: "Salihli OSB'nin gelişmesi ve ilçeye ekonomik değer katması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 15 firma yatırım için resmi başvuru yaptı. Bu firmaların gerçekleştireceği ekonomik yatırımın maliyeti ise 400 milyon lira olacak. Mart ayından itibaren firmalara arsa tahsisleri yapılarak sözleşme imzalanıyor; hayırlı olsun."