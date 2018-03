Şanlıurfa’da Türkiye’nin en büyük Besi Organize Sanayi Bölgesi yapılıyor

Besi OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şıldır, altyapı çalışmalarının 2017 yılı sonunda tamamlanacağını ve 2019 yılında faaliyete geçileceğini duyurdu ve şu bilgileri paylaştı:

"Alanımızın tamamı 8 bin 600 dönüm. Yaklaşık yol olarak 62 kilometre, elektrik hattı 90 kilometre. Alanımızda 534 tane işletme var. Her bir işletme 5 dönüm arazi üzerine yapılıyor. Her bir işletmede yaklaşık 200 tane büyükbaş hayvan yetiştirilecek.

OSB tamamlandıktan sonra burada 5 bin kişi istihdam edilecek. Tarımla birlikte ise 10 bin kişiye iş imkanı olacak. Yem girdilerinin işletmeciye karı yüzde 40 olacak. Yıllık 42 bin ton et üretilecek.”