Şölen'den Gaziantep'e Endüstri 4.0 Donanımlı tesis
Çikolata ve çikolatalı ürünler sektörünün önemli firmalarından biri olan Şölen, üretim gücünü, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu, ‘Endüstri 4.0'ın tüm gerekliliklerini karşılayan yeni üretim tesisiyle artırdı.
Şölen Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çoban, yaptığı açıklamada, faaliyete geçen yeni tesislerinin sadece Türkiye'de değil dünyada parmakla gösterilecek donanım ve yetkinliklere sahip olduğunu belirtti. Çoban firmanın, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde 120 bin metrekarelik alanda faaliyete geçen ‘Endüstri 4.0’ özellikli yeni tesisiyle günlük üretim kapasitesinin 800 tona çıktığına dikkati çekti.