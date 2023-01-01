Şölen'den Gaziantep'e Endüstri 4.0 Donanımlı tesis

Çikolata ve çikolatalı ürünler sektörünün önemli firmalarından biri olan Şölen, üretim gücünü, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu, ‘Endüstri 4.0'ın tüm gerekliliklerini karşılayan yeni üretim tesisiyle artırdı.