Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB kuruluyor
Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve MİODER Kurucu Başkanı Gül Akyürek'in girişimiyle Kurbanlı Köyü mevkiinde kurulması için yürütülen çalışmalar kapsamında 8 bakanlık,
Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden oluşan 35 kişilik yer seçimi komisyonu ilçeye gelerek gerekli inceleme ve araştırmalarda bulundu.
OSB Kurucu Başkanı Gül Akyürek, 20 gün içerisinde Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin resmiyet kazanacağını söyledi.