Trabzon Mega Endüstri Bölgesi Projesi hayata geçiyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Trabzon'da kurulacak Endüstri Bölgesi için gerekli kararları oluşturduklarını duyurdu.

Bakan Özlü, Türkiye’de uygulamasını ilk kez başlattıkları proje için şu bilgileri paylaştı: “Endüstri Bölgesinin ekonomik ölçeğinin, büyük ölçekte olmasını planlıyor, coğrafik şartların müsaade ettiği en geniş ölçüde olmasını istiyoruz. Türkiye'nin sıçrama yapabilmesi için kendi teknolojisini üreten bir sanayi yapılanmasına ihtiyacı var. Bunun için de limanlara entegre büyük ölçekli mega endüstri bölgelerine ihtiyaç var. Bunun için sadece denizin doldurulması ve bir Organize Sanayi Bölgesi kurulması olarak bakılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Mega Endüstri Bölgesi bir ‘Yatırım Adası Projesi’dir. Burada endüstri bölgelerinin konseptinde dolgu işlemleri devlete ait olacak, biz dolduracağız, uluslararası ölçekte bir proje olacak, yatırımcılar, sanayicilerimiz, sadece yatırım yapılması ve işletme sermayesine sermayelerini harcayacaklar. Bu bölgede sadece belli endüstri bölgesi değil, Ar-Ge merkezleri olacak, lojistik merkez olacak, liman olacak. Bizim tek isteğimiz bunun master plan ve projesinin hazırlanmasında kaynak sıkıntısı olmadan çok güzel bir proje yapılması. Bunun için de Trabzon Ticaret ve Sanayi Odamız’ın gerekli masraflardan kaçınmamasını arzu ediyoruz."