Yalova (TDİOSB) 2019'da hizmete girecek
Türkiye'de bir ilk olan Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesi 150 milyon liralık yatırımla kurulacak.
Sakarya, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İl Özel İdaresi, Çiftlikköy Belediyesi ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nın (YTSO) katkıları ile yapılacak proje 2019 yılında hayata geçecek.
Proje, 1 milyon 74 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak. 2017 yılı içerisinde gerekli tüm kamulaştırma işlemlerinin tamamlanarak, altyapı çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.
Ayrıca 61'i işletme ve 5 tanesi de ticari olmak üzere toplam 66 parselde, 2 bin kişilik bir istihdam yaratılacak. OSB arazisi içerisinde, her biri sektöründe uzman 44 firmada halen iç mekan, dış mekan, mevsimlik ve çalı gruplarında yüksek miktarlarda üretim yapılıyor.