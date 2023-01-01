Avşar Hotel

Malatya’da ki eviniz





Malatya’nın modern kimliğini oluşturan unsurlardan biride konaklamaya Batı’nın en ileri standartlarından bakarak kendini örgütlemiş olan Avşar Hotel’dir. Avşar Hotel sağladığı yüksek konfora özgün işletmeciliğinin kucaklayıcı ılık atmosferini de ekleyerek müşteriye “duyum” ve “hissiyat” farkını aktarıyor.Avşar Hotel, 1 king size, 3 jakuzi, 5 suit olmak üzere toplam 66 oda ve 135 yatak kapasitesiyle hizmet sunuyor. 700 kişilik restaurant, 600 kişilik çok amaçlı salon, 700 kişilik kapalı terası, 100 kişilik lobisi ve 2 adet 150 kişilik toplantı salonuna sahip Avşar Hotel’in açık otoparkı da mevcut. Avşar Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Osman Avşar, Avşar Hotel’in restaurantı, çok amaçlı salonu, kapalı terası ve toplantı salonlarıyla düğün, nişan, iş toplantıları, kongre, konferans gibi organizasyonlara evsahipliği yaptığını anlatıyor.

Avşar Hotel restaurantının geleneksel Türk yemeklerini zengin büfesiyle sunduğunu belirten Osman Avşar, lobi ve katlarda ücretsiz wireless internet bağlantısı hizmetini sunduklarını ve lobide misafirlerin kullanımı için internet bağlantılı bilgisayar bulunduğunu dile getiriyor.Otelde, sauna ve spor salonu, bilardo, masa tenisi, çamaşırhane ve berber gibi misafirlerin konforu için bir çok detay bulunduğunu da aktaran Avşar, “Avşar Hotel, deneyimli yönetimi ve personeli, güleryüzlülüğüyle değerli müşterilerimizin Malatya’daki evi olmaya devam edecektir” diyor.Kent merkezinde yer alan Avşar Hotel, havaalanına 30 kilometre, otogara 3 kilometre, Battalgazi’ye 7 kilometre, Karakaya Barajı’na 4 kilometre, Sultan Suyu’na 10 kilometre mesafede yer alıyor. Osman Avşar, bütün havayolu şirketlerinin servislerinin Avşar Otel önünden geçtiğini anlatıyor. Merkezi sistemle ısıtma ve soğutmanın yanısıra Avşar Hotel odalarında split klima, mini bar, telefon, televizyon, uydu yayını, emanet kasası ve ayrıca resepsiyon da safe box mevcut.