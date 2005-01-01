“Gelecek dönüşümde, dönüşüm elimizde”

Marmara Geri Dönüşüm Endüstri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (MGD), Gebze’de 20 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyor.

Lisanslı entegre geri dönüşüm tesisi olan MGD, Yaşarlar Grup şirketleri altında 2005 yılında Gebze’de kuruldu. Grup firmalarından Yaşarlar Demir San. Tic. Ltd. Şti’nin hurda metal konusunda oluşturduğu 40 yıla dayanan geleneğinden beslenen Marmara Geri Dönüşüm, metal hurda, yağlı metal talaş, tüm endüstriyel ambalajlar, atık kablolar, plastik gibi tehlikeli ve tehlikesiz atıkların lisanslı geri dönüşümünü gerçekleştiriyor. MGD, 2011 yılında aldığı yetki belgesiyle hurda metal ithalatı da yapabiliyor.

Tüm faaliyetlerinde hava, su ve toprağı korumanın bilinci ve sorumluluğuyla hareket ettiklerini kaydeden MGD Genel Müdürü Abdullah Yaşar, “İnsanlığın çevre konusunda ödediği ve muhtemelen ödeyeceği bedellerin ağırlaştığı günümüzde çok daha önem kazanan atıkların toplanması ve geri dönüşüm konusunda dünyadaki yeni teknolojileri takip ederek ihtisaslaşmayı, tedarikçi ve müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler bulmayı MGD kendine amaç edinmiştir” diyor.

Adana OSB’deki 8 bin metrekare alana sahip işletmelerinde de lisansları ölçüsünde hizmet sunduklarını belirten Yaşar, 2016 yılı hedeflerini açıklıyor: “2016 yılı içinde Ege’de; Manisa’da, 20 bin metrekare civarında yeni bir işletmeyi daha açmayı hedefliyoruz. Bu tesise yeni makine yatırımları da yapacağız. Lisanslarımızı kapsayan bütün hizmetleri Ege Bölgesi’nde de vermek istiyoruz. Dilovası’nda; İMES OSB’de 2 fabrika inşaatımız da devam ediyor, bu yıl içinde inşaatları tamamlamayı planlıyoruz.”

Abdullah Yaşar, geçen yıl yüzde 20 büyüdüklerini, bu yıl da yüzde 20 büyümeyi hedeflediklerini söylüyor: “Elektronik lisansımızı ve PCB lisansımızı yeni aldık. 3 yeni tırı araç filomuza ekledik. Araç filomuzda bulunan toplam 17 tır ve kamyonumuzun hepsi tehlikeli atık taşıma lisansına sahip. Türkiye’nin en önemli projelerine hizmet veriyoruz. Yılda toplam 70 bin ton civarında malzemeyi ayrıştırıyoruz, bu malzemenin yüzde 95’i geri dönüştürülebiliyor, yüzde 5’i berteraf ediliyor.”

Geri dönüşüm sektörü sürekli desteklenmeli

Aynı zamanda Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı da olan Abdullah Yaşar, Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyla cari açığın kapatılmasında geri dönüşüm sektörünün faydasını vurguluyor. Yaşar, enerji tasarrufunda etkili sektörün, kaynakların doğru kullanılması noktasında verimlilik sağladığını söylüyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine sağladığı katkı nedeniyle geri dönüşüm sektörünün sürekli desteklenmesi ve bir disiplin altında sürekli lisanslanması gerektiğine dikkat çeken Yaşar, “Maalesef, Türkiye’de sektör sürekli üvey evlat muamelesi görmekte” diyor. Yaşar, hükümet politikalarında çevre ve şehircilik anlayışının birleştirilmesiyle çevre denince önplana binalar ve yapılar geldiğini, geri dönüşüm sektörünün ise tamamen ihmal edildiğini ifade ediyor.

Yaşar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatlarının sürekli değiştiğine dikkat çekiyor: “Biz bu mevzuatların peşinde koşmaktan yorulduk. Sorunlar ve çözüm önerileri, sektör temsilcileriyle paylaşılmadan mevzuat değişikliği yapılması nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu mevzuat değişikliklerinin sektöre getirdiği mali külfetleri hiç kimse hesaplamıyor. Çektiğimiz sıkıntılar had safhaya ulaşmıştır. Lisans alan firmalar lisanssız firmalarla rekabet edemez hale geliyor. Mevzuattaki boşluklardan yararlanan firmalar, lisanslı firmaların çalışmalarına darbe vurmaktadır. Bu konular ele alınmalıdır.”

Abdullah Yaşar, sanayicilerin lisanslı firmalarla sözleşme yapmalarına karşın atıklarının bir kısmını lisanssız firmalara da vermelerinden ve bu konuda da hiçbir kurumun denetleme yapmadığından şikayetçi: “Sadece lisans almış firmalar denetleniyor, sürekli baskı altında bulunduklarından neredeyse iş yapamaz hale geldiler. Bu konuda önlemlerin acilen alınmasını istiyoruz.”

Yaşar, geri dönüşüm firmalarına Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler) içerisinde yer verilmesini ve sanayici olarak kabul edilmelerini istiyor.