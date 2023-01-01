Genç girişimcilerden enerji sektöründe bir ilk

Merkezi Nişantaşı’nda bulunan ESE HILL Şirketinin Sahibi Erdem Emre Şen ile iş ortağı Vargın Yaman, birlikte enerji sektöründe bir ilk olarak tanımladıkları projeyi hayata geçirdiklerini anlattı. Erdem Emre Şen ve Vargın Yaman proje ile ilgili şu bilgileri verdi: “GIS projemiz, Integreen ve Albayrak&Arslan Hukuk Bürosu işbirliğiyle geliştirdiğimiz özel yatırım projesidir. GIS Yatırım ile projelerimizin farkı, enerji sektörü hakkında hiç bilgi sahibi olmasanız dahi; adeta kiracılı gayrimenkul alıyormuş gibi sahip olmanıza olanak tanıyor. Projelerimizde, sadece 150 günün sonunda gelir elde etmeye başlıyorsunuz. Yatırım projemiz de devlet alım garantisi ve enerji üretim garantimizle 10 yıl boyunca yüzde 100 gelir taahhüdü ve maksimum 10 yılda amorti garantisi vermekteyiz. Talep doğrultusunda ise çok uygun vade seçenekleri ile projelerimizi kredilendiriyoruz. Bunlara ek olarak, projelerimiz de arazileri kiralamıyor, satın alıyoruz.”

Erdem Emre Şen, ESE HILL’ in enerji sektöründe geliştirdiği 4 Adet GIS projesi bulunduğu bilgisini veriyor: “Bunlar, GIS (Bireysel Yatırım), GIS Luxury ( Üst Gelir Yatırımı), GIS Commercial ve GIS Quality Life. Yatırımcılarına GIS Commercial ile sanayi tipi yatırım olanağı tanıyan ESE HILL, GIS Quality Life ile de gayrimenkul sektöründe aidatsız projeler oluşturmayı hedefliyor. ESE HILL şirketi ayrıca gayrimenkul sektöründe de PESS hizmet paketiyle hizmet veriyor.”