Kabim Elektronik, yeni işbirlikleriyle hedef büyütüyor

Baskı çözümleri ve uygulamaları distribütörü Kabim Elektronik, İstanbul’da düzenlediği bayi toplantısında yeni işbirliklerini açıkladı, distribütörlüğünü yaptığı markaların ürünlerini tanıttı.

Çok çeşitli teknolojiler sunan baskı çözümleri (nokta matris, etki, satır matris, termal transfer, termal ve lazer) ve uygulamaları distribütörü Kabim Elektronik, İstanbul’da gerçekleştirdiği bayi toplantısında yeni işbirliklerini duyurdu. Çok kanallı distribütörlük yaparak dünyaca ünlü markalarla çalıştıklarını belirten Kabim Elektronik Kurucusu ve Genel Müdürü Selçuk Edgü, toplantıyla distribütörlüğünü yaptıkları 7 markanın ürünlerini Türkiye’ye ve bayilerine tanıtmayı amaçladıklarını anlattı.

Selçuk Edgü, satır matris yazıcı teknolojisinin öncülerinden ve termal baskı çözümleri liderlerinden Printronix ile Kabim Elektronik arasında Türkiye için distribütörlük anlaşması imzalandığını açıkladı. Kabim, Printronix satır matris yazıcı serisi P8000, masaüstü termal yazıcılar, yeni T8000, T4M, SL4M ve T2N’nin distribütörlüğünü yapacak. Masaüstü ürün grubuna ek olarak, Printronix’in yeni mobil çözümü olan M4L2’de Türkiye piyasasına sunulacak. Selçuk Edgü, “Kabim ve Printronix bu ortaklıkla Türk bilişim teknolojileri (BT) kanallarındaki bayi tabanını genişleterek bölgedeki hizmetlerini güçlendirmeyi planlıyor” diyor. İstanbul’da, 2000 yılında kurulan Kabim’in müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru baskı çözümleriyle karşılamaya yönelik derin bir bilgi ve uzun bir baskı çözümleri geçmişine ve uzmanlığına sahip olduğunu vurgulayan Edgü, Printronix’in genişleyen yenilikçi ve güvenilir kaliteye sahip ürünlerinin Türkiye’deki çoğu uygulama ve dikey pazar için ideal olduğunu söylüyor.

Printronix Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Bölgesel Satış Müdürü Matthew Dyson, Kabim’in Türkiye’de uzun süredir enerjik ve güvenilir bir baskı donanımı distribütörü olarak tanındığını ifade ediyor. Dyson, “Kabim, bizim mevcut kanalımızda Printronix’in EMEA işletmesi için önemli olan bu pazardaki büyüme planlarına katkı yapabilecek ideal bir yeni iş ortağıydı” diyor. Dyson, Printronix’in bir yazıcı üreticisi ve yenilikçisi olarak kazandığı 40 yılı aşkın tecrübeyle çok çeşitli endüstri alanları için geniş kapsamlı baskı çözümleri ve uygulamaları sunduğunu ve sahip olduğu kanal iş ortaklarına sürekli olarak destek, satış eğitimi ve servis tavsiyeleri verdiğini anlatıyor.

Kabim ile yaptıkları işbirliğiyle Türkiye’nin girdikleri 37. ülke olduğunu aktaran Pantum Satış Süpervisörü Julie Chen, “perakende”, “geleneksel toptan”, “ihale ve devlet malzeme ofisi” kanalında Türkiye pazarında lider firmalardan biri olmak için Kabim’in doğru partner olduğunu düşündüğünü aktarıyor. 2014’te Kabim ile distribütörlük anlaşması imzaladıklarını belirten Chen, Türkiye pazarına tek fonksiyonlu mono lazer yazıcılardan çok foksiyonlu mono lazer yazıcılara kadar 10’un üzerinde ürün sunduklarını ifade ediyor: “2016 yılının ilk çeyreğinden itibaren dakikada 40 sayfa baskı verebilen tek ve çok fonksiyonlu mono lazer yazıcıları ve renkli yazıcıları da pazara sunacağız. Kabim’e tüm ürünlerimizin dağıtım hakkını verdik, yetkili distribütör olarak atadık. Line matrix ve termal olmak üzere 2 ürün ailemiz mevcut. Dakikada 500 satırdan 2 bin satıra kadar yazabilen yazıcılarımız var. Bu toplantıda yazıcı ve tonerlerle birlikte 25 ürünümüzü tanıttık.” Chen, global anlamda pazarda en iyi 5 oyuncudan biri olmayı, Türkiye’de ise ilk yıllarında lazer yazıcı pazarında yüzde 5 pazar payı hedeflediklerini açıklıyor.

Pantum Türkiye Ülke Müdürü Özgür Koca, markalarının Türkiye pazarına yeni girdiğini belirterek, “Pantum, 25 yıldır endüstri içerisinde varolan bir marka. Pantum’un tüm ürünleri, rakiplerine göre fiyat konusunda minimum yüzde 25 daha avantajlı. Dünyanın en büyük üretim tesisine sahip Pantum, pazarda kalitenin koşullarını ve sınırlarını kendisi çiziyor. Kabim ile yaptığımız işbirliği sonucunda Pantum markasını, Türkiye pazarında; kısa vadede ilk 5, uzun vadede ise ilk 3 markadan biri haline getirmeyi hedefliyoruz” diye konuşuyor.