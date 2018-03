“Karaköy’den İMES’e, İMES’ten dünyaya üretiyoruz”

SMS-TORK, 1985’ten beri endüstriyel otomasyon sektöründe hizmet veren yüzde 100 Türk ve yüzde 100 üretici bir firma.

Endüstriyel kontrol vanaları üretmenin yanısıra bu vanaları kontrol eden ekipmanları, yabancı marka temsilcilikleriyle temin ederek know how’ını yaratan ve geliştiren firma için işin özü; akışkanı güvenli bir süreçte kontrol etmek.

Türkiye’de ilk pnömatik aktüatörü imal eden firma, aynı zamanda solenoid vanalar, patlaç vanalar, pistonlu vanalar, aktüatörlü küresel vanalar, aktüatörlü kelebek vanalar ve limit switchbox ürünleri imalatını da yapıyor. Pnömatik ve elektrikli aktüatörlerin EXPROOF ve ATEX Belgeli olanları da ürün gamında bulunan firma, yurtdışında birçok ülkede, özellikle Almanya gibi otomasyon devi ülkelerde Türkiye’yi gururla temsil ediyor.

SMS-TORK’un uzun soluklu başarısı, yürüttüğü Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına dayanıyor. Firmanın imza attığı bir ilk de; “Hijyenik Gıda Aktüatörleri.” Türkiye’ de bu ürünü üreten yok. İlk imalat SMS-TORK’tan. KOSGEB desteğiyle elektrik aktüatörü projesini hayata geçiren firma, EXPROOF ve ATEX Belgeli gaz alarm cihazını yaptı. Rusya için -50 C’de çalışabilen aktüatör üreten firma, tüm bu ürünleri uluslararası standartlarda üretti.

Yurtdışı firmalarının SMS-TORK’u seçmelerindeki en büyük nedenlerden biri de üretim standartlarının uluslararası boyutlarda olması. Sonuçlarını beklediği birçok yeni çalışması bulunan firma, Haziran ayında dünyanın en büyük ve en önemli fuarı olan “ACHEMA” Kimya Fuarı’na katıldı. Standı oldukça ilgi gören ve ürünleri beğenilen firma, bugün 60 ülkeye cirosunun önemli bir bölümünü ihraç ediyor.

2014 yılı içinde en çok ülkeye, en çok ihracat yapan firmalar arasında ilk dörtte yerini alarak ödüllendirilen SMS-TORK yetkilileri, “Bu bize doğru yolda olduğumuzu ve hedeflerimizi her defasında daha da yukarıda tutmanın önemini gösterdi. 2015 yılında daha çok ülke, daha yüksek oranlar bekliyoruz. SMS-TORK sektöre her anlamda ilkleri vermiştir. Öyle ki Türkiye’ de bu alanın gelişmesine öncülük etmiş ve bir nevi eğitim misyonu olan bir okul olmuştur” diye konuşuyor.