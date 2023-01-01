Kocaeli Üniversitesi Teknopark, firmalarıyla iddialı

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Kocaeli Üniversitesi Teknopark-KOÜ-Teknopark) Genel Müdürü Sadık Semizoğlu, KOÜ Teknopark’ta toplam 560 kişi istihdam eden 94 firmanın faaliyet gösterdiğini söylüyor. KOÜ-Teknopark A.Ş. şirket kurucu ortakları arasında Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve GOSB Teknopark bulunuyor.

KOÜ Teknopark’ta bulunan firmaların en büyük ağırlığının yazılım sektöründe olduğunu belirten Semizoğlu, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, kimya, bilgisayar ve iletişim teknolojileri, denizcilik, elektronik, enerji, savunma sanayi, telekomünikasyon, makine ve teçhizat imalatı, ambalaj ve ilaç sektörlerine de hizmet sunan firmalar bulunduğunu aktarıyor.

Sadık Semizoğlu, Bölge’deki firmalardan sözediyor: “Yenilenebilir enerjiyle ilgili çalışacak bir firmamız henüz proje aşamasında. Firmamız, akarsulardan çevreye zarar vermeden elektrik enerjisi elde edecek. KOSGEB destekli bir proje gerçekleştiren ve bitiren firma, enerji konusunda güzel bir yol katetti. Dünyada ve sektöründe ilk 5 arasında yeralan akaryakıt izleme sistemleri yapan bir başka firmamız var, bütün Ar-Ge çalışmalarını burada yapıyor. Güney Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Amerika gibi ülkelere ihracat yapan firma, sektöründe Türkiye pazarının yüzde 85’ine sahip. Bu firmamızın ülkeye yarattığı katmadeğer milyar dolarlara yakın. Bölgemiz’deki en büyük devimiz ise yazılım sektöründe; Bimser Çözüm Yazılım. Türkiye’de İSO 500 Listesi’ndeki ilk 1000 firmanın 400 tanesinde kullanılan yazılımları var, 500 bin uç kullanıcıya ulaşılmış. Foreks Bilgi İletişim adlı firmamız, borsaya yazılım üretiyor. Uluslararası yazılım geliştiren ve birçok yerde şubesi olan bir başka firmamız, onun yanısıra Bölgemiz’de faaliyet gösteren firmalarda hizmet sunan Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeleri aynı zamanda İMES Sanayi Sitesi ve İMES OSB’deki firmalara da danışmanlık yapıyor.”

Semizoğlu, geçen yıl itibarıyla KOÜ Teknopark’tan yapılan ihracatın toplamda yaklaşık 2 milyon 300 bin dolar rakamına ulaştığı bilgisini veriyor: “KOÜ Teknopark’ta boş yer bulunmuyor, 3 tane tekno-girişim sermayesi desteği alan firmamız 2015 itibarıyla KOÜ Teknopark’ta faaliyete başladı. Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle ‘Teknoloji Transfer Ofisi’ kurma çalışmalarımız devam ediyor.”