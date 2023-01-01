Yerli sermayeden dev yatırım

Yüzde yüz yerli sermayeli esans üreticisi MG Gülçiçek (MG International Fragrance Company) 65 milyon dolarlık yatırımıyla dünyanın tek bir çatı altındaki ilk entegre esans üretim tesisini Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde (GOSB) kurdu.

MG International Fragrance Company’ye ait tesisin resmi açılışı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından gerçekleştirildi. Açılışa ayrıca AKP Kocaeli Milletvekili Cemalettin Kaflı, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Yalova Valisi Selim Cebiroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zekeriya Özak, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Çayırova Belediye Başkanı Şevkim Demirci, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Gebze, Dilovası, yurtiçi ve yurtdışından birçok sanayici ve işadamı katıldı.

Bakan Fikri Işık, “Bu fabrika 65 milyon dolarlık dev yatırım. Bu tesis dünyada yapılan en büyük yatırım. Gebze’de 4 OSB’nin otoyala erişim noktasındaki sorunu çözdük. İhalesi yapıldı. Devletin çarkları ağır dönüyor ama dönüyor. Bazı işler ağır işliyor. Ama eninde sonunda işler haloluyor” dedi. Şirketin Kurucusu Mişel Gülçiçek, 1961’de kurduğu bu firmanın bugün artık dünyanın sayılı esans firmalarından biri olarak sektörde sözsahibi olmaya aday bir firma haline geldiğini söyledi.Gülçiçek, ilk entegre esans tesislerini Gebze’de kurduklarını belirtti.

Türkiye’de ürettiği esansları, 65 ülkeye ihracat yapan, 2.500’ü aşkın yerli firma ve dünyanın sayılı markalarına esans tedarik eden MG International Fragrance Company yaptığı yeni yatırımıyla bu alandaki hakimiyetini arttırmayı ve önümüzdeki 10 yıllık süreçte sektöründe dünyada ilk 10 sıra içerisinde yeralmayı hedefliyor. Mişel Gülçiçek tarafından 1961’de kurulan MG Gülçiçek, kuruluşun kendi ürettiği özel esanslarla bu alanda dünya devleri arasına girmeye aday. Esans üretiminde dünyada bu büyüklükte üretim gerçekleştirebilen otomatik üretim robotu da ilk kez bir Türk fabrikasına kuruldu.