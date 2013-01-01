“AKOSB, öncü üretimlere, cesur yatırımlarla destek veriyor”

Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi (AKOSB), sanayicilerinin sorunlarına yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi; Atık Su Geri Kazanım Tesisi Projesi’ni hayata geçirdi. Mevzuat çalışmaları için örnek bir proje olacak tesiste, içilebilir su kalitesinde; proses ve yeşil alan sulama suyu elde edilmesi hedefleniyor.