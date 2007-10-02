Dudullu Organize Sanayi Bölgesi
Küçük, orta ve büyük ölçekli sanayicilerin şehir içindeki üretim adresi; Dudullu Organize Sanayi Bölgesi (Dudullu OSB), 265 hektar alan üzerinde 3 kooperatif ve 150 hektara sahip Fabrikalar Bölgesi olmak üzere 4 ayrı bölgede, 3 bine yakın firmanın sinerjisi, 30 bin kişiye sağladığı istihdam ve yıllık 2 milyar doları aşan ihracat rakamıyla Türkiye’nin en önemli üretim üslerinden biri.
Spor kompleksi yatırımı ve kreş gibi büyük ölçekli projelere attığı imzayla farklılaşan Dudullu OSB, teknokent projesine yoğunlaştı.
İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi (İDOSB) 265 hektar alan üzerinde 3 kooperatif ve 150 hektara sahip Fabrikalar Bölgesi olmak üzere 4 ayrı bölgede, 3 bine yakın firma, 30 bin kişilik istihdam ve yıllık 2 milyar doları aşan ihracat rakamıyla Türkiye'nin en önemli üretim üslerinden birisi. Yüzde 100’e yakın doluluk oranı, hayata geçirdiği kreş, spor kompleksi gibi sosyal ve kentsel projeleri, üniversite-sanayi işbirliğini öne çıkaran teknopark projesi ile Dudullu OSB, gerçek anlamda bir endüstriyel cazibe merkezi. Kırk yıllık geçmişi ve bir OSB kuruluşunun zorlu tüm süreçlerini başarıyla tamamlayan Dudullu OSB, bu birikimiyle endüstriyel örgütlenmenin en ileri düzeyinde ve proje temelli olarak gelişmeye devam ediyor.
Dudullu OSB Bölge Müdürü Murat Fırat, Dudullu OSB’nin içerisinde yeralan 3 kooperatif; DES, İMES ve KADOSAN’ı kendileri için zenginlik olarak niteliyor. Dudullu OSB’yi; küçük, orta ve büyük ölçekli kuruluşların merkezi olarak tanımladıklarını belirten Fırat, “OSB’de Fabrikalar Bölgesi dışında küçük ve orta ölçeklilerin yeraldığı KSS’ler mevcut. Sözkonusu KSS’lerde her türlü sektörün tedariğini sağlayacak küçük işletmeler faaliyet gösteriyor. OSB’miz bu nedenle entegre bir yapıda çalışıyor. Bölgede üreticiler, tedarikçileriyle birlikte bir bütünlük içinde büyüyor. Dudullu OSB; modern, çağdaş, yaşanabilir, çevreye duyarlı, insana saygılı altyapısıyla örnek bir alandır. Dudullu OSB, tüm artılarıyla da üretimin ve ticaretin bir parçasıdır. Kentin içinde kentli OSB’yiz. Dudullu OSB’nin Türkiye ekonomisine sağladığı katmadeğer 2 milyar doları buluyor” diye konuşuyor.
Dudullu OSB Boğaziçi Teknokent çok yakında faaliyette
Esas bölüm olan Fabrikalar Bölgesi ve bölgeye bağlı DES, İMES, KADOSAN Sanayi Siteleri’yle küçük, orta ve büyük ölçekli firmaların organik bütünlüğü olan Dudullu OSB, Boğaziçi Üniversitesi ortaklığıyla yürüttüğü Teknokent Projesi’ne odaklandı. Proje, Dudullu OSB’nin 5 yıl önce inşaatına başladığı; otel, kongre ve spor kompleksinin konjonktür nedeniyle değişikliğe uğramasıyla ortaya çıktı.
Murat Fırat, kompleksin inşaat sürecinin bir takım değişikliklere uğramasıyla Boğaziçi Üniversitesi ile sonuca giden bir çıkış yolu yakaladıklarını anlatıyor. Murat Fırat, Boğaziçi Üniversitesi’nin mevcut teknokentinin küçük olmasından kaynaklı sorunlarına da çözüm üretecek, sanayinin içinde; örnek teşkil edecek fiziki altyapısıyla ilgili firmaların çekim merkezi olacak Dudullu OSB Boğaziçi Teknokent’ini hayata geçirdiklerini söylüyor.
Dudullu OSB Boğaziçi Teknokent, 15 bin 500 metrekare toplam kapalı alana sahip olacak. Akademisyen desteği ve eğitim altyapısını Boğaziçi Üniversitesi sağlayacak. Komplekste yeralacak işletmeler Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerini yürütecek. Dudullu OSB içinde yeralan firmaların teknopark avantajlarından yararlanmaları için projenin önemli bir fırsat olduğunu belirten Fırat, “Daha açılmadan ciddi talep alıyoruz. Projeyi hayata geçirdiğimizde kiralık alanın yüzde 80-90’ını dolduracağız.”
2016 yılında faaliyete geçmesi planlanan Dudullu OSB Boğaziçi Teknokent’in içinde küçük ölçekli araştırma projeleri için kuluçka merkezi kurulması da planlanıyor ve teknokent içinde 100 işletmenin yeralması hedefleniyor. Projenin Dudullu OSB’de olmasının önemli bir lojistik avantaj sağlayacağını vurgulayan Fırat, “Anadolu Yakası’nın en önemli teknokent projelerinden birini hayata geçireceğiz. Zira küçük,orta ve büyük ölçekli firmaların ortasında bir noktada teknokent kuruluyor. Ulaşımın merkezi lokasyonda olması diğer bir artımızdır” diyor.
Murat Fırat, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak hizmet verdikleri bölgede sürekli iyileştirme ve gelişme vizyonuyla itfaiyeden, kreşe birçok hizmeti hayata geçiren yenilikçi ve vizyoner bir yönetime sahip olduklarının altını çiziyor: “Bölgemizin ve çevredeki firmaların ihtiyaçlarını analiz ederek onların hayatlarına değer katacak projeler üretmeye devam ediyoruz.” Şehrin içinde bir OSB olarak çalışanların verimliliklerinin artması gayesiyle bu tür projelere ağırlık verdiklerini paylaşan Fırat, OSB olarak spor kompleksini kendilerinin işlettiği, kreş projesinde olduğu gibi bu projede de kar amacı gütmeden maliyetleri minimalize ettikleri bilgisini veriyor. Fırat kurulması planlanan teknokentle içiçe, yanyana olan tesisin Bölge çalışanlarının yanısıra teknokent çalışanlarına ve çevreye de hizmet vereceğini açıklıyor.
We + Will + Club = WE’LL CLUB
Dudullu OSB’nin bu yıl en çok emek verdiği ve Oya Ezgi Köktürk yönetimindeki projenin çevre yerleşim yerleri ve bölge firmalarının önemli bir ihtiyacını karşılayacak We’ll Club Spor ve Yaşam Kompleksi olduğunu ifade eden Murat Fırat, “Yola çıkarken hedefimiz, müsabakaların düzenlenebileceği uluslararası standartlara sahip bir spor salonu altyapısı ve Türkiye’nin önemli sporcularının ilk tercihi olmaya aday üst düzey bir antrenman ortamı yaratmak, amatör sporcular içinse tüm aile bireylerinin birlikte spor yapabileceği bir spor kompleksi olmaktı” diyor.
Üyelerinde “biz” duygusu ve aidiyet hissi yaratmak, tüm bölge çalışanlarına ve sakinlerine “birlikte” hareket etmenin “Biz” olmanın o büyük ve güçlü duygusunu yaşatmak istedikleri için We’ll Club adında bir kulüp kurduklarını anlatan Murat Fırat, “İsmimiz bir yandan kulüp olma vaadini, diğer yandan ise ‘wellness’ sözcüğünü karşılayan iyilik, güzellik gibi bireylere katmak istediğimiz değerleri içinde barındırıyor” diye konuşuyor.
“Aradığın Her Şey İçinde” sloganıyla Ağustos 2015’te hizmete açtıkları We’ll Club’ın çok kısa bir süre içinde her yaştan profesyonel ve amatör sporcular için tüm imkan ve hizmetleri en yüksek kalite ve standartlarda, birçok spor branşını kapsayacak şekilde tek çatı altında sunan bir spor ve yaşam merkezi haline geldiğini dile getiren Murat Fırat, şu bilgileri paylaşıyor: “We’ll Club tam da sahiplendiği sloganın altını dolduracak bir altyapıya sahip. 30.000 metrekarelik tesisimizde; yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 2.000 metrekarelik en son teknolojiye sahip fitness ekipmanları içinde barındıran bir fitness alanı, 1.000 metrekare kapalı spor sahası (Basketbol, voleybol ve hentbol) 4.000 metrekarelik tenis kortları, masa tenisi ve squash, 2 kulvarlı, 140cm uzunluğunda tartan koşu pisti, spor salonu ve yüzme havuzunda aktivitelerin izlenebileceği 300 kişilik teleskobik tribün, tüm donanıma sahip 7 adet grup egzersiz ders stüdyoları, çocuklarınızı güvenle bırakacağınız 650 metrekarelik We’ll For Kids alanı, sauna, buhar odası, şok duşu, hakem ve seminer odalarından 250 kişilik kapalı otoparka kadar uluslararası standartlarda bir spor tesisinde olması gereken her şey mevcut. En büyük farkımız üyelerimize 30.000 metrekarelik çok büyük ve konforlu bir yaşam alanı sunmamız!”
Çocuklar için yüzmeden, baskete, voleyboldan, jimnastiğe tüm önemli branşları içeren yaz ve kış spor okulları, sporcu yetiştirme programları, çocuklara ve yetişkinlere özel ve grup yüzme dersleri, fitness üyelerinin faydalanabileceği yenilikçi grup ve stüdyo dersleri, kişiye özel antrenman programları ile üyelerin spora dair tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydeden Murat Fırat, alanında uzman spor okulu ve fitness eğitmenleri, sektörün en tecrübelilerinden oluşturulmuş idari kadro, yenilikçi ve vizyoner yöneticilerle İstanbul’un en iyisi olmaya aday olduklarını açıklıyor: “Açılışımızın üzerinden 2 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen üye sayımız 750’ye ulaştı. Her gün artan üye sayımızla ihtiyaçlara göre kendimizi daha fazla geliştiriyoruz. Gerek tesisimizi ziyarete gelen konuklarımızın övgüleri, gerekse sektördeki profesyonellerin takdir dolu yorumları ile başladığımız yolculukta güven ve istikrarla ilerliyoruz. Tesisimizde tüm üyelerimiz için aynı zamanda bir yaşam kompleksi olabilmek için fit ve sağlıklı menüsüyle Cafe Zenzero’yu İtalyan lezzetlerinden oluşan mönüsü ve ambiansı ile kendinizi İtalya’da hissedeceğiniz Ristorante La Chitarra’yı, kuaför ve bakım salonumuz Happy Mirror’u oto yıkamacımız Kuvars’ı da Bölgemiz’in hizmetine açtık. We’ll Club konum itibariyle birçok bölge firmasının merkezinde olduğu için cafe ve restoranımız bölge firmalarında çalışan beyaz yakalıların iş yemeklerini, toplantılarını, öğle aralarını, iş çıkışlarını keyifli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla kuruldu. Cafe Zenzero, İtalyanca’da doğal, sağlıklı, enerji veren ‘Zencefil’ demek. ‘Kışkırtmak, canlandırmak, hızlandırmak’ anlamına da geliyor. Zenzero Cafe ismindeki her iki anlamını da sahiplendiği konsept sayesinde içinde barındırıyor.
Cafe Zenzero’da fit yaşamı benimseyen üyelerimiz ve bölge çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlıklı bir menü sunuyoruz. Ekmekler özel olarak taş değirmende çekilip ekşi maya ile katkı maddesi olmadan hazırlanıyor. Salatalar günlük sebze ve meyvelerden yapılıyor. Icetea’ler, limonatalar, çaylar hep el yapımı. Hazır sos kullanılmıyor, soslar ise şeflerimizin marifeti. Kahve çeşitlerimiz ile konuklarımızın ‘kahve keyfine’ tam destek sağlıyoruz. Ristorante La Chitarra ise ismini İtalyan’ların makarna kesme aletinden alıyor. İtalyan asıllı Chef Geovani danışmanlığında oluşturulan nefis İtalyan lezzetlerini prestijli ve şık bir ambiansta sunan restoranımız iş yemekleri, akşam buluşmaları, önemli davetler için tercih ediliyor. Seçkin lezzetler arayanlara Ristorante La Chitarra’yı denemelerini öneririz. We’ll Club üyeleri İstanbul’da spor yapmak için olabilecek en iyi imkanlara sahipler.”
OSB’nin eğitim yatırımı meslek yüksekokulu
Eğitime önem veren Dudullu OSB, okul projesini ilk dile getiren OSB’ler arasında yeralıyor. Dudullu OSB Yönetimi, teknopark projesinin bitmesinden sonra okul projesini devreye almak istiyor. Fırat, 2017 yılı ve sonrasında Bölge’nin kalifiye insan ihtiyacını karşılayacak nitelikte bir eğitim kampüsü oluşturmayı düşündüklerinden sözediyor. “26 dönüm bir arazi ayırdık. Kampüsümüzde ilkokuldan meslek yüksekolukuluna, üniversiteye kadar her eğitim kademesinde okul yeralacak, mesleki ilköğretim, lise ve meslek yüksekokulu olacak.”
Kreş projesi ile yaratılan fark
Dudullu OSB’nin örnek olduğu kreş projesi ise tam bir başarı hikayesi. Kampüs Kreş markasıyla Füsun Önay yönetiminde başarılı bir ekip tarafından faaliyet yürüten kreş yüzde 100 doluluk oranıyla çalışıyor ve yoğun talep alıyor.
325 çocuğun bakımının yanısıra eğitimi ve öğretimi sürdürülen kreşin bölgede örnek olduğunu ve niteliğinin yüksekliğinden kaynaklı olarak çok fazla talep aldıklarını belirten Murat Fırat, OSB olarak kreşten kar beklentisi içerisinde olmadıklarını vurguluyor: “Kendi ayakları üzerinde duran yapılar inşa etmek OSB olarak önceliğimiz. Kreşte bu anlamda bölgenin örnek yapısı oldu. Türkiye’nin en büyük kreşini açtık. Mekan büyüklüğü, nitelik ve kontenjan açısından Türkiye’nin en büyük kreşi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasındaki protokole göre tüm OSB’lerde kreş açılması kararlaştırılmıştı. Bunu yapan ilk biz olduk.
Kreş yerleşke alanının bir avantajı olarak Dudullu OSB içindeki ambulans, revir, itfaiye, emniyet ve mobil güvenlik hizmetlerinden her an faydalanabiliyor. Kreş çevresi sürekli olarak kameralarla izleniyor.
Kampüs Kreş diğer kreşlerden farklı olarak 0-2 yaş grubu bebeklere de hizmet veriyor. Kreşte 0-2 yaş bebekler için özel tasarlanmış etkinlik ve uyku odalarının yanısıra çevre işyerlerinde çalışan annelerin süt izni kapsamında bebekleriyle zaman geçirecekleri, onları anne sütü ile besleyebilecekleri emzirme odaları da mevcut. Kreşimizle iddialıyız. Yatırımlarımız devam edecektir.”
Bakanlık binası Dudullu OSB’de
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın İl Müdürlüğü binası, artık Dudullu OSB sınırları içerisinde yeralıyor. 2 bin metrekareden oluşan arsa tahsisini OSB’nin yaptığı, bina yatırımını ise bakanlığın üstlendiği Müdürlük, Ekim 2014’ten bu yana faaliyette. Fırat, özellikle Anadolu Yakası’nda faaliyet yürüten ve Sanayi İl Müdürlüğü hizmetlerinden yararlanan firmalar için Dudullu OSB’de hizmet verilmesinin avantaj sağladığını ifade ediyor: “Sanayicilerimiz sanayi sicil belgelerini almak veya kalibrasyon testlerinden yararlanmak için artık Sirkeci’ye gitmeden, Dudullu OSB içerisinde hizmet alabiliyor.”
Alt ve üstyapıda tamam
Dudullu OSB’nin elektrik, su, doğalgaz gibi altyapı imkanları eksiksiz. İşyeri açma ve kapama gibi hizmetler için eleman sayısını artırdıklarını kaydeden Fırat, doğrudan firmalara kısa sürede hizmet verdiklerini ve OSB içindeki denetimleri de hızlı hale getirdiklerini söylüyor: “Ekonomik konjonktürden kaynaklı olarak özellikle küçük işletmelerde ciddi bir sirkülasyon var. Hızla hizmet vermek, sanayicimizi ve yatırımcımızı mağdur etmemek önemlidir. Enerji altyapısında önemli yatırımlar gerçekleştirerek yerüstünde havai hat bırakmadık. Trafo iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor.”
Su: Bölge’deki işletmelerin su ihtiyacını İSKİ sağlıyor. Fırat, hemen hemen her fabrikada ayrıca kuyu bulunduğunu da söylüyor.
Doğalgaz: Bölge’de yıllardır kullanılan doğalgaz, İGDAŞ tarafından sağlanıyor.
Enerji: Dudullu OSB, onaylı sınırlar içerisinde faaliyet göstermek üzere 49 yıllık “OSB Elektrik Dağıtım Lisansı” aldı. Enerji ihtiyacı TEİAŞ’a ait Dudullu 154/34.5 KV indirici trafo merkezinden karşılanıyor. Dudullu OSB enerji aldığı bu indirici merkezine ilave olarak 100 MVA trafo kurmuş, enerji aldığı 6 fideri tek bara üzerinde toplamış ve 2.10.2007’de tesisin kabülüyle enerji kalitesini yükselterek katılımcıların hizmetine sunmuş bulunuyor.
Haberleşme: Bölge’de haberleşme altyapısı için Türk Telekom ve Superonline ile çalıştıklarını belirten Fırat, “Bölge haberleşmesinde çok hızlı internet erişimimiz sözkonusu. İletişim altyapımızda hiçbir sıkıntımız yok” diyor.
Güvenlik: Dudullu OSB Güvenlik Birimi, 24 saat kesintisiz hizmet veriyor ve tüm bölge kameralarla sürekli izleniyor.
Murat Fırat, “Yeşile en çok yatırım yapan OSB’lerden biriyiz. Bölgeye geldiğinizde sanayi bölgesine gelmiş hissi uyanmaz. Yeşil alanlarımız İSKİ’nin suyu ile sulanıyor. 10’a yakın yeşil alanlarımızın hepsi koruya dönüşecek. Geniş yapraklı ağaçları; çınar ve akçaağaç tercih ediyoruz. Bölgemiz’de 10 bin civarında ağacımız var. Her yıl Bölge’ye 500 yeni ağaç kazandırıyoruz” diye konuşuyor.
Atatürkçü çocuklar yetiştirmeyi çok önemsediklerini vurgulayan Önay, “Fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı, çağdaş çocuklar yetiştirmeyi çok önemsiyoruz. Çocukların gelişiminde, aile ve okul işbirliği halinde olmalı” diye konuşuyor.
Sağlık: İşyerlerinin İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği hizmetini tek bir yerden alarak işyerlerinde çalışanlar için yapılacak çalışmaların uyum içerisinde sürdürülmesini sağlamak amacıyla Bölge’de, DES Sanayi Sitesi içerisinde Organize Sanayi Bölgesi Ortak Sağlık Birimi, İMES Sanayi Sitesi içerisinde İMES Ortak Sağlık Birimi ve Sağlık Bakanlığı onaylı İMES Sağlık Ocağı mevcut. Sağlık birimleri, haftanın 6 günü açık.
112 Acil Yardım: Bölge ve çevresine 24 saat ambulans hizmeti verilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Dudullu OSB Yönetimi işbirliğiyle 112 Acil Sağlık Birimi de bölge içerisinde mevcut. Birim, 1. Cadde üzerindeki Acil Yardım İstasyonu’nda, doktor, hemşire, acil sağlık personeli ve ambulans ile 24 saat, Bölge içerisinde faaliyet gösteren işletmelere ve çevre bölgede gerçekleşecek acil durumlar, kazalar ve yaralanmalarda duruma yerinde müdahale edip en yakın hastaneye sevkini sağlıyor.
İtfaiye: Dudullu OSB yönetimi tarafından 2.5 milyon liraya inşa edilen İtfaiye İstasyonu, 7 Haziran 2010’da törenle hizmete açılmış, en modern araç ve ekipmanlarla donatılarak 1.260 metrekare alanda, 5 araç ile hem OSB hem de çevre mahallelerin can ve mal güvenliğine katkı sağlıyor. Belediye’nin işlettiği 24 saat, 3 ekiple görev yapan İtfaiye Teşkilatı, kimyasal yangınla müdahale aracı dahil olmak üzere Bölge’ye ve yakın çevreye hizmet veriyor.
Dudullu OSB çevre düzenlemesiyle örnek OSB: Şehrin içinde ve şehrin dokusuna uygun bir çevre düzenlemesi bulunan OSB’de yıllık 2 milyon TL’lik kaynak bu ihtiyaca kullanılıyor. Ağaçlandırma, yeşillendirme, bakım ve onarım ile sulama önemli bir maliyet. Yeşil alanlara ciddi yatırım yapan Dudullu OSB, mevsimlik olarak bitkileri değiştiriyor. Otomatik sulama sistemi bulunan Bölge’de sürekli ağaçlandırma yapılıyor.
Atık Yönetimi: Bölge’de atık su kanallarının İSKİ’nin kontrolünde olduğunu belirten Fırat, ön arıtmaya ihtiyacı olan tesislere İSKİ’nin ön arıtma koşulu getirdiğini, bunun yanısıra Dudullu OSB olarak da ayda 1 kez belli noktalarda kirlilik ölçümleri yaptıklarını anlatıyor: “Bizim kirliliğimiz İSKİ’nin kabul ettiği standartlar dahilinde. Bizde bu konuda herhangi bir sorun yaşanmıyor, fabrikalarımız, İSKİ’ye başvurduğunda deşarj belgesi alabiliyor. Her fabrika katı atık konusunda lisanslı firmalarla çalışıyor.”
“Bir an önce hükümet kurulmalı”
Murat Fırat, Bölge sanayicilerinin güncel gelişmelere ve ekonomiye ilişkin beklentilerini ise şöyle dillendiriyor: “2016 yılının iyi geçebilmesi için 1 Kasım seçimlerinin sonucunda kurulacak hükümet, bir an önce göreve başlamalı.
Ekonomik faaliyeti en iyi ifade eden veri; elektrik tüketimidir. Geçen yılın Kasım ayına göre bu yılın Kasım ayına baktığımızda, Dudullu OSB’nin elektrik tüketiminde ciddi bir azalma sözkonusu. 2015 yılının 1. ve 2. dönemine göre; 3. ve 4. döneminde yüzde 10’ları aşan bir gerileme mevcut. Piyasada nakit akışında sıkıntı var, çekler geri dönüyor. Sanayici, kaotik bir ortamın ayakları yere basan bir sisteme dönüşmesini bekler. Dolarda yaşanan bu yükseliş nedeniyle hedeflenen göstergeler tutmadı. 2016 yılı sonrası için de sanayici açısından hedeflenen göstergelerin tutmayacağı kesin. 2016 bu nedenle bana göre; kayıp bir yıl olacak. 2023 yılında 500 milyar ihracat hedefi için 2016 yılında öngörüldüğü gibi sanayide kapasite artışı olmalı. ‘Cari açık azaldı’ deniyor ancak kaotik ortamdan dolayı dış alım yapmazsanız, cari açık suni olarak azalmış gözükür. Uzun vadede hizmet verecek bir hükümet kurulmasını bekliyoruz. Siyasi istikrar, ülke ekonomisinin temel göstergelerinin ileriye gitmesini sağlayacak. İstihdamda artış, sanayide yeni alanların ortaya çıkması, ithalata gem vurulup bazı ürünlerin; olmazsa olmazların Türkiye’de üretilir hale getirilmesi önemli. ABD amborgosunun kaldırılması sonrasında İran pazarında ciddi bir fırsat sözkonusu, bunu iyi değerlendirmeliyiz. Her halükarda Suriye’de barış şart. Yıkılmış, yakılmış bir Suriye’nin kimseye bir faydası olmaz.”
OSB’lere örnek kreş projesi; Dudullu OSB Kampüs Kreş
Türkiye’nin en büyük kreşi; Kampüs Kreş, 0-6 yaş grubundaki çocuklara hizmet veriyor. Dudullu OSB Kampüs Kreş’in farklılık yaratan özelliklerinden bazıları şöyle: Akıllı bina teknolojisi. 5 bin metrekaresi kapalı kullanım alanı. 5 bin metrekare açık alan. Kış bahçesi. Yüzme havuzu. Hayvanat bahçesi. 19 derslik. Branş atölyeleri. Konferans salonu. Kokteyl ve doğum günü etkinlik salonları. Spor salonu. Çocuklara özel yemekhanesi. 0-2 yaşa özel etkinlik ve uyku mekanları. Emzirme odası.
Kreş bünyesinde çocukların rutin sağlık kontrollerini yapmak, hastalık durumunda önlemleri almak üzere sürekli görev yapan bir hemşire, çocuklarla birebir iletişim kurarak gelişimlerini takip eden, veliler için rehberlik hizmeti veren uzman 3 psikolog, çocukların günlük alması gereken besin değerlerine uygun olarak sağlıklı ve hijyenik yemekler pişiren profesyonel bir yemekhane kadrosu bulunuyor.
Kampüs Kreş Kurucu Müdürü Füsun Önay, Kampüs Kreş müfredatının her çocuğun farklı öğrenme stilleri olduğu yaklaşımına uygun olarak hazırlandığını, çocukların zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimini desteklemeyi amaçladıklarını söylüyor. Önay, Kampüs Kreş’in özgüven ve sorumluluk sahibi, soran, sorgulayan, mutlu bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini açıklıyor.
Kampüs Kreş’in çocukların sanat ve sporla erken yaşta tanışmalarına en az anne babalar kadar önem verdiğini ifade ediyor: “İngilizce, yaratıcı drama, müzik ve dans eğitim müfredatımızda bulunan branş derslerimiz. Yaz okulu kapsamında yüzme dersleri, satranç, seramik ve jimnastik dersleri de mevcut. 3-6 yaş arası öğrencilerimize halkoyunları ve bale eğitimi veriyoruz. Drama öğretmenimiz, profesyonel bir tiyatrocu.”
Kampüs Kreş’in yüzde 100 doluluk oranıyla çalıştığı bilgisini veren Önay, kalite çıtasının yüksekliği ve uygun fiyatları nedeniyle ciddi talep aldıklarını bu nedenle öğrenci velilerinden gelen talepler doğrultusunda; gelecek dönemde OSB’ye bağlı olarak ilköğretimden liseye kadar okullar zinciri kurmak istediklerini anlatıyor.
Bu yıl 3-4-5 yaş gruplarında 5 tane çift dilli eğitim sınıfı açtıklarını kaydeden Füsun Önay, kreşteki 92 çocuğun bu sınıflarda eğitim aldığını aktarıyor. Velileri de bilinçlendirmeye çok önem verdiklerini vurgulayan Önay, onlara özel seminerler düzenlediklerinden sözediyor: “Kampüs Kreş’e çocuk psikolojisi, el-ayak-ağız hastalığı gibi farklı konularda uzman konuşmacıları davet ediyoruz. Onlar da velilere detaylı bilgiler veriyor. Her yıl velilere anketler gönderiyoruz. Hangi konularda uzmanlardan eğitim almak istediklerini öğreniyoruz. Eğitimlerimizi yılda en az 4 kez veriyoruz. Öğretmenlerimize hizmetiçi eğitimler veriyoruz.”
Küçük bir göleti de bulunan Kampüs Kreş’in hayvanat bahçesinde ördekler, su kaplumbağaları, kara kaplumbağaları, tavus kuşları, hindiler, farklı cinslerde tavuklar, tavşanlar, keçiler, koyunlar bulunuyor. Önay, öğrencilerin öğretmenleri gözetiminde hayvanları sevebildiklerini anlatıyor.
Kampüs Kreş, çocuklara ağaç sevgisi de aşılıyor. Önay, “23 Nisan’da çocuklara armağan olarak fidan hediye ettik. Dudullu OSB’de toplam 25 bin metrekare alanda; 4 adet Kampüs Kreş ormanımız var. Her yıl 19 Mayıs’ta geleneksel orman etkinliği yapıyoruz. Yeni öğrencilerimiz de velileriyle birlikte kendilerine yeni hediye edilen çınar ağacı fidanlarını ekiyor” diyor.
Kampüs Kreş’te hizmet veren 3 psikolog, velilere çocukların kreşe uyum sağlaması döneminde destek veriyor. Her çocuğun kreşe uyum sürecinin farklı olduğunu hatırlatan Önay, velileri 1-2 gün misafir ettiklerini belirtiyor: “Çocuklara Denver 2 gelişimsel tarama testi yapıyoruz, her alanda çocuğun becerilerini ölçüyoruz, hangi alanlarda yaşının önünde gittiğini, geride giden alanlar varsa yüzyüze görüşmelerle bu alanların nasıl desteklenmesi gerektiği konusunda velileri bilgilendiriyoruz. 5 yaş gruplarına ikinci dönemde Metropolitan Okul Olgunluğu testi yapıyoruz. Çocuğun ilkokula hazır olup olmadığını ölçüyoruz. Farklı gelişen çocuklar varsa durumlarına göre farklı testler uygulanıyor, bu öğrencilerin velileriyle bireysel görüşmelerle onları uzmana yönlendirilerek takiplerini yapıyoruz. Veli ve öğretmenlerin ihtiyaçları belirleniyor.
Demir-çeliğin kalbi; DES Sanayi Sitesi
Demir-çelik sektörünün kalbi niteliğinde faaliyet gösteren DES Sanayi Sitesi, 180 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 362 bin metrekare alan üzerinde kuruldu. 1500 tane prefabrik modülden oluşan DES Sanayi Sitesi’nde, 850 işyeri faaliyet gösteriyor ve 15 bin kişiye istihdam sağlanıyor.
We’ll Club Spor ve Yaşam Kompleksi farkı:“Des İstanbul’da demir-çelik sektörünün en önemli ticaret merkezidir” diyen DES Sanayi Sitesi Genel Müdürü Melih Tunçay, DES sınırları içerisinde yapılan çevresel değişiklikler ve yeni eklenen tesislerin bütün dükkan sahipleri ve çalışanlar için anlamlı etkileri olacağını inandığını söylüyor.
Dudullu OSB tarafından hayata geçirilen We’ll Club Spor ve Yaşam Kompleksi’nin çok yararlı olduğuna inandıklarını aktaran Tunçay, “Üyelerimizin işyerlerine yürüme mesafesinde bir spor kompleksine kavuşmasının sağlık açısından önemi bir yana birliktelik duygularını da pekiştireceğini düşünüyorum. Bu spor kompleksinin sitemizin değerine katkıda bulunacağı gibi işletmelerimizin tanıtımı ve iş hacmi üzerinde de olumlu etkileri olacaktır” diye konuşuyor.
Kreşle kadın işgücüne destek: Melih Tunçay, Dudullu OSB’de bir kreş açılmasının da ebeveyn olan çalışanlara verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu vurguluyor: “Bu kreşle kadın çalışanlarımızın iş hayatına katılımının yükseleceği, işteki annelerin gönül rahatlığıyla çalışacağı açık.”
Altyapı, üstyapı tamam: İstanbul’da demir-çelik sektörünün en önemli ticaret merkezlerinden olan DES’in altyapı ve üstyapıda eksikliği bulunmuyor. DES Sanayi Sitesi’nde son yıllarda çevresel düzenlemelere önem verdiklerini belirten Melih Tunçay, Dudullu OSB işbirliğiyle blok aralarındaki yeşil alanların düzenlemesini yaptıklarını kaydediyor: “Yaklaşık 300 bin TL’lik bir maliyet sözkonusu. Bu alanların düzenli olarak bakımını da yapıyoruz.” Tunçay, bütün yolların asfaltma çalışmalarının tamamlandığını ve 2 milyon TL bütçe ile gerçekleştirildiğini aktarıyor.
İşyeri sahiplerine müjde: Melih Tunçay, DES Sanayi Sitesi işyeri sahiplerine müjdeyi veriyor: “Dudullu OSB’nin yaptığı revize imar planı çerçevesinde imar revizeleri yapıldı, onaylandı. 2016 yılı içinde dükkan önlerindeki 5’er metrelerin her bir dükkan bazında arsa paylarına ilave edilmesiyle ilgili çalışmaları yapacağız.”
24 adet yeni işyeri ve yeni bir ticaret merkezi: Melih Tunçay, 4 ayrı parselde bulunan ticari büfelerin yıkılıp yerine toplam 24 adet 100 metrekarelik yeni işyerleri yapılacağını da açıklıyor: “Kooperatifimizin uhdesinde bırakılacak işyerleri, 2016 yılında tamamlanması planlanıyor. Sonrasında bu işyerleri kiraya verilecek.” Tunçay, ayrıca yaklaşık 12 bin metrekare alanda bulunan 40 tane sosyal tesisin yıkılıp yerine yeni bir ticari merkez yapımı projesini yürüttüklerinden de sözediyor: “Fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. 2016 yılında inşaat çalışmalarımızın başlayacağını düşünüyoruz.”