Dudullu Organize Sanayi Bölgesi

Küçük, orta ve büyük ölçekli sanayicilerin şehir içindeki üretim adresi; Dudullu Organize Sanayi Bölgesi (Dudullu OSB), 265 hektar alan üzerinde 3 kooperatif ve 150 hektara sahip Fabrikalar Bölgesi olmak üzere 4 ayrı bölgede, 3 bine yakın firmanın sinerjisi, 30 bin kişiye sağladığı istihdam ve yıllık 2 milyar doları aşan ihracat rakamıyla Türkiye’nin en önemli üretim üslerinden biri.

Spor kompleksi yatırımı ve kreş gibi büyük ölçekli projelere attığı imzayla farklılaşan Dudullu OSB , teknokent projesine yoğunlaştı.

İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi ( İDOSB ) 265 hektar alan üzerinde 3 kooperatif ve 150 hektara sahip Fabrikalar Bölgesi olmak üzere 4 ayrı bölgede, 3 bine yakın firma, 30 bin kişilik istihdam ve yıllık 2 milyar doları aşan ihracat rakamıyla Türkiye'nin en önemli üretim üslerinden birisi. Yüzde 100’e yakın doluluk oranı, hayata geçirdiği kreş, spor kompleksi gibi sosyal ve kentsel projeleri, üniversite-sanayi işbirliğini öne çıkaran teknopark projesi ile Dudullu OSB , gerçek anlamda bir endüstriyel cazibe merkezi. Kırk yıllık geçmişi ve bir OSB kuruluşunun zorlu tüm süreçlerini başarıyla tamamlayan Dudullu OSB , bu birikimiyle endüstriyel örgütlenmenin en ileri düzeyinde ve proje temelli olarak gelişmeye devam ediyor.

Dudullu OSB Bölge Müdürü Murat Fırat, Dudullu OSB ’nin içerisinde yeralan 3 kooperatif; DES, İMES ve KADOSAN’ı kendileri için zenginlik olarak niteliyor. Dudullu OSB ’yi; küçük, orta ve büyük ölçekli kuruluşların merkezi olarak tanımladıklarını belirten Fırat, “ OSB ’de Fabrikalar Bölgesi dışında küçük ve orta ölçeklilerin yeraldığı KSS’ler mevcut. Sözkonusu KSS’lerde her türlü sektörün tedariğini sağlayacak küçük işletmeler faaliyet gösteriyor. OSB ’miz bu nedenle entegre bir yapıda çalışıyor. Bölgede üreticiler, tedarikçileriyle birlikte bir bütünlük içinde büyüyor. Dudullu OSB ; modern, çağdaş, yaşanabilir, çevreye duyarlı, insana saygılı altyapısıyla örnek bir alandır. Dudullu OSB , tüm artılarıyla da üretimin ve ticaretin bir parçasıdır. Kentin içinde kentli OSB ’yiz. Dudullu OSB ’nin Türkiye ekonomisine sağladığı katmadeğer 2 milyar doları buluyor” diye konuşuyor.



Dudullu OSB Boğaziçi Teknokent çok yakında faaliyette

Esas bölüm olan Fabrikalar Bölgesi ve bölgeye bağlı DES, İMES, KADOSAN Sanayi Siteleri’yle küçük, orta ve büyük ölçekli firmaların organik bütünlüğü olan Dudullu OSB , Boğaziçi Üniversitesi ortaklığıyla yürüttüğü Teknokent Projesi’ne odaklandı. Proje, Dudullu OSB ’nin 5 yıl önce inşaatına başladığı; otel, kongre ve spor kompleksinin konjonktür nedeniyle değişikliğe uğramasıyla ortaya çıktı.

Murat Fırat, kompleksin inşaat sürecinin bir takım değişikliklere uğramasıyla Boğaziçi Üniversitesi ile sonuca giden bir çıkış yolu yakaladıklarını anlatıyor. Murat Fırat, Boğaziçi Üniversitesi ’nin mevcut teknokentinin küçük olmasından kaynaklı sorunlarına da çözüm üretecek, sanayinin içinde; örnek teşkil edecek fiziki altyapısıyla ilgili firmaların çekim merkezi olacak Dudullu OSB Boğaziçi Teknokent’ini hayata geçirdiklerini söylüyor.

Dudullu OSB Boğaziçi Teknokent, 15 bin 500 metrekare toplam kapalı alana sahip olacak. Akademisyen desteği ve eğitim altyapısını Boğaziçi Üniversitesi sağlayacak. Komplekste yeralacak işletmeler Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerini yürütecek. Dudullu OSB içinde yeralan firmaların teknopark avantajlarından yararlanmaları için projenin önemli bir fırsat olduğunu belirten Fırat, “Daha açılmadan ciddi talep alıyoruz. Projeyi hayata geçirdiğimizde kiralık alanın yüzde 80-90’ını dolduracağız.”

2016 yılında faaliyete geçmesi planlanan Dudullu OSB Boğaziçi Teknokent’in içinde küçük ölçekli araştırma projeleri için kuluçka merkezi kurulması da planlanıyor ve teknokent içinde 100 işletmenin yeralması hedefleniyor. Projenin Dudullu OSB ’de olmasının önemli bir lojistik avantaj sağlayacağını vurgulayan Fırat, “Anadolu Yakası’nın en önemli teknokent projelerinden birini hayata geçireceğiz. Zira küçük,orta ve büyük ölçekli firmaların ortasında bir noktada teknokent kuruluyor. Ulaşımın merkezi lokasyonda olması diğer bir artımızdır” diyor.

Murat Fırat, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak hizmet verdikleri bölgede sürekli iyileştirme ve gelişme vizyonuyla itfaiyeden, kreşe birçok hizmeti hayata geçiren yenilikçi ve vizyoner bir yönetime sahip olduklarının altını çiziyor: “Bölgemizin ve çevredeki firmaların ihtiyaçlarını analiz ederek onların hayatlarına değer katacak projeler üretmeye devam ediyoruz.” Şehrin içinde bir OSB olarak çalışanların verimliliklerinin artması gayesiyle bu tür projelere ağırlık verdiklerini paylaşan Fırat, OSB olarak spor kompleksini kendilerinin işlettiği, kreş projesinde olduğu gibi bu projede de kar amacı gütmeden maliyetleri minimalize ettikleri bilgisini veriyor. Fırat kurulması planlanan teknokentle içiçe, yanyana olan tesisin Bölge çalışanlarının yanısıra teknokent çalışanlarına ve çevreye de hizmet vereceğini açıklıyor.



We + Will + Club = WE’LL CLUB

Dudullu OSB ’nin bu yıl en çok emek verdiği ve Oya Ezgi Köktürk yönetimindeki projenin çevre yerleşim yerleri ve bölge firmalarının önemli bir ihtiyacını karşılayacak We’ll Club Spor ve Yaşam Kompleksi olduğunu ifade eden Murat Fırat, “Yola çıkarken hedefimiz, müsabakaların düzenlenebileceği uluslararası standartlara sahip bir spor salonu altyapısı ve Türkiye’nin önemli sporcularının ilk tercihi olmaya aday üst düzey bir antrenman ortamı yaratmak, amatör sporcular içinse tüm aile bireylerinin birlikte spor yapabileceği bir spor kompleksi olmaktı” diyor.

Üyelerinde “biz” duygusu ve aidiyet hissi yaratmak, tüm bölge çalışanlarına ve sakinlerine “birlikte” hareket etmenin “Biz” olmanın o büyük ve güçlü duygusunu yaşatmak istedikleri için We’ll Club adında bir kulüp kurduklarını anlatan Murat Fırat, “İsmimiz bir yandan kulüp olma vaadini, diğer yandan ise ‘wellness’ sözcüğünü karşılayan iyilik, güzellik gibi bireylere katmak istediğimiz değerleri içinde barındırıyor” diye konuşuyor.

“Aradığın Her Şey İçinde” sloganıyla Ağustos 2015’te hizmete açtıkları We’ll Club’ın çok kısa bir süre içinde her yaştan profesyonel ve amatör sporcular için tüm imkan ve hizmetleri en yüksek kalite ve standartlarda, birçok spor branşını kapsayacak şekilde tek çatı altında sunan bir spor ve yaşam merkezi haline geldiğini dile getiren Murat Fırat, şu bilgileri paylaşıyor: “We’ll Club tam da sahiplendiği sloganın altını dolduracak bir altyapıya sahip. 30.000 metrekarelik tesisimizde; yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 2.000 metrekarelik en son teknolojiye sahip fitness ekipmanları içinde barındıran bir fitness alanı, 1.000 metrekare kapalı spor sahası (Basketbol, voleybol ve hentbol) 4.000 metrekarelik tenis kortları, masa tenisi ve squash, 2 kulvarlı, 140cm uzunluğunda tartan koşu pisti, spor salonu ve yüzme havuzunda aktivitelerin izlenebileceği 300 kişilik teleskobik tribün, tüm donanıma sahip 7 adet grup egzersiz ders stüdyoları, çocuklarınızı güvenle bırakacağınız 650 metrekarelik We’ll For Kids alanı, sauna, buhar odası, şok duşu, hakem ve seminer odalarından 250 kişilik kapalı otoparka kadar uluslararası standartlarda bir spor tesisinde olması gereken her şey mevcut. En büyük farkımız üyelerimize 30.000 metrekarelik çok büyük ve konforlu bir yaşam alanı sunmamız!”

Çocuklar için yüzmeden, baskete, voleyboldan, jimnastiğe tüm önemli branşları içeren yaz ve kış spor okulları, sporcu yetiştirme programları, çocuklara ve yetişkinlere özel ve grup yüzme dersleri, fitness üyelerinin faydalanabileceği yenilikçi grup ve stüdyo dersleri, kişiye özel antrenman programları ile üyelerin spora dair tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydeden Murat Fırat, alanında uzman spor okulu ve fitness eğitmenleri, sektörün en tecrübelilerinden oluşturulmuş idari kadro, yenilikçi ve vizyoner yöneticilerle İstanbul’un en iyisi olmaya aday olduklarını açıklıyor: “Açılışımızın üzerinden 2 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen üye sayımız 750’ye ulaştı. Her gün artan üye sayımızla ihtiyaçlara göre kendimizi daha fazla geliştiriyoruz. Gerek tesisimizi ziyarete gelen konuklarımızın övgüleri, gerekse sektördeki profesyonellerin takdir dolu yorumları ile başladığımız yolculukta güven ve istikrarla ilerliyoruz. Tesisimizde tüm üyelerimiz için aynı zamanda bir yaşam kompleksi olabilmek için fit ve sağlıklı menüsüyle Cafe Zenzero’yu İtalyan lezzetlerinden oluşan mönüsü ve ambiansı ile kendinizi İtalya’da hissedeceğiniz Ristorante La Chitarra’yı, kuaför ve bakım salonumuz Happy Mirror’u oto yıkamacımız Kuvars’ı da Bölgemiz’in hizmetine açtık. We’ll Club konum itibariyle birçok bölge firmasının merkezinde olduğu için cafe ve restoranımız bölge firmalarında çalışan beyaz yakalıların iş yemeklerini, toplantılarını, öğle aralarını, iş çıkışlarını keyifli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla kuruldu. Cafe Zenzero, İtalyanca’da doğal, sağlıklı, enerji veren ‘Zencefil’ demek. ‘Kışkırtmak, canlandırmak, hızlandırmak’ anlamına da geliyor. Zenzero Cafe ismindeki her iki anlamını da sahiplendiği konsept sayesinde içinde barındırıyor.

Cafe Zenzero’da fit yaşamı benimseyen üyelerimiz ve bölge çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlıklı bir menü sunuyoruz. Ekmekler özel olarak taş değirmende çekilip ekşi maya ile katkı maddesi olmadan hazırlanıyor. Salatalar günlük sebze ve meyvelerden yapılıyor. Icetea’ler, limonatalar, çaylar hep el yapımı. Hazır sos kullanılmıyor, soslar ise şeflerimizin marifeti. Kahve çeşitlerimiz ile konuklarımızın ‘kahve keyfine’ tam destek sağlıyoruz. Ristorante La Chitarra ise ismini İtalyan’ların makarna kesme aletinden alıyor. İtalyan asıllı Chef Geovani danışmanlığında oluşturulan nefis İtalyan lezzetlerini prestijli ve şık bir ambiansta sunan restoranımız iş yemekleri, akşam buluşmaları, önemli davetler için tercih ediliyor. Seçkin lezzetler arayanlara Ristorante La Chitarra’yı denemelerini öneririz. We’ll Club üyeleri İstanbul’da spor yapmak için olabilecek en iyi imkanlara sahipler.”



OSB’nin eğitim yatırımı meslek yüksekokulu

Eğitime önem veren Dudullu OSB , okul projesini ilk dile getiren OSB’ler arasında yeralıyor. Dudullu OSB Yönetimi, teknopark projesinin bitmesinden sonra okul projesini devreye almak istiyor. Fırat, 2017 yılı ve sonrasında Bölge’nin kalifiye insan ihtiyacını karşılayacak nitelikte bir eğitim kampüsü oluşturmayı düşündüklerinden sözediyor. “26 dönüm bir arazi ayırdık. Kampüsümüzde ilkokuldan meslek yüksekolukuluna, üniversiteye kadar her eğitim kademesinde okul yeralacak, mesleki ilköğretim, lise ve meslek yüksekokulu olacak.”



Kreş projesi ile yaratılan fark

Dudullu OSB ’nin örnek olduğu kreş projesi ise tam bir başarı hikayesi. Kampüs Kreş markasıyla Füsun Önay yönetiminde başarılı bir ekip tarafından faaliyet yürüten kreş yüzde 100 doluluk oranıyla çalışıyor ve yoğun talep alıyor.

325 çocuğun bakımının yanısıra eğitimi ve öğretimi sürdürülen kreşin bölgede örnek olduğunu ve niteliğinin yüksekliğinden kaynaklı olarak çok fazla talep aldıklarını belirten Murat Fırat, OSB olarak kreşten kar beklentisi içerisinde olmadıklarını vurguluyor: “Kendi ayakları üzerinde duran yapılar inşa etmek OSB olarak önceliğimiz. Kreşte bu anlamda bölgenin örnek yapısı oldu. Türkiye’nin en büyük kreşini açtık. Mekan büyüklüğü, nitelik ve kontenjan açısından Türkiye’nin en büyük kreşi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasındaki protokole göre tüm OSB ’lerde kreş açılması kararlaştırılmıştı. Bunu yapan ilk biz olduk.

Kreş yerleşke alanının bir avantajı olarak Dudullu OSB içindeki ambulans, revir, itfaiye, emniyet ve mobil güvenlik hizmetlerinden her an faydalanabiliyor. Kreş çevresi sürekli olarak kameralarla izleniyor.

Kampüs Kreş diğer kreşlerden farklı olarak 0-2 yaş grubu bebeklere de hizmet veriyor. Kreşte 0-2 yaş bebekler için özel tasarlanmış etkinlik ve uyku odalarının yanısıra çevre işyerlerinde çalışan annelerin süt izni kapsamında bebekleriyle zaman geçirecekleri, onları anne sütü ile besleyebilecekleri emzirme odaları da mevcut. Kreşimizle iddialıyız. Yatırımlarımız devam edecektir.”



Bakanlık binası Dudullu OSB’de

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın İl Müdürlüğü binası, artık Dudullu OSB sınırları içerisinde yeralıyor. 2 bin metrekareden oluşan arsa tahsisini OSB ’nin yaptığı, bina yatırımını ise bakanlığın üstlendiği Müdürlük, Ekim 2014’ten bu yana faaliyette. Fırat, özellikle Anadolu Yakası’nda faaliyet yürüten ve Sanayi İl Müdürlüğü hizmetlerinden yararlanan firmalar için Dudullu OSB ’de hizmet verilmesinin avantaj sağladığını ifade ediyor: “Sanayicilerimiz sanayi sicil belgelerini almak veya kalibrasyon testlerinden yararlanmak için artık Sirkeci’ye gitmeden, Dudullu OSB içerisinde hizmet alabiliyor.”



Alt ve üstyapıda tamam

Dudullu OSB ’nin elektrik, su, doğalgaz gibi altyapı imkanları eksiksiz. İşyeri açma ve kapama gibi hizmetler için eleman sayısını artırdıklarını kaydeden Fırat, doğrudan firmalara kısa sürede hizmet verdiklerini ve OSB içindeki denetimleri de hızlı hale getirdiklerini söylüyor: “Ekonomik konjonktürden kaynaklı olarak özellikle küçük işletmelerde ciddi bir sirkülasyon var. Hızla hizmet vermek, sanayicimizi ve yatırımcımızı mağdur etmemek önemlidir. Enerji altyapısında önemli yatırımlar gerçekleştirerek yerüstünde havai hat bırakmadık. Trafo iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor.”



Su: Bölge’deki işletmelerin su ihtiyacını İSKİ sağlıyor. Fırat, hemen hemen her fabrikada ayrıca kuyu bulunduğunu da söylüyor.



Doğalgaz: Bölge’de yıllardır kullanılan doğalgaz, İGDAŞ tarafından sağlanıyor.



Enerji: Dudullu OSB , onaylı sınırlar içerisinde faaliyet göstermek üzere 49 yıllık “ OSB Elektrik Dağıtım Lisansı” aldı. Enerji ihtiyacı TEİAŞ’a ait Dudullu 154/34.5 KV indirici trafo merkezinden karşılanıyor. Dudullu OSB enerji aldığı bu indirici merkezine ilave olarak 100 MVA trafo kurmuş, enerji aldığı 6 fideri tek bara üzerinde toplamış ve 2.10.2007’de tesisin kabülüyle enerji kalitesini yükselterek katılımcıların hizmetine sunmuş bulunuyor.



Haberleşme: Bölge’de haberleşme altyapısı için Türk Telekom ve Superonline ile çalıştıklarını belirten Fırat, “Bölge haberleşmesinde çok hızlı internet erişimimiz sözkonusu. İletişim altyapımızda hiçbir sıkıntımız yok” diyor.



Güvenlik: Dudullu OSB Güvenlik Birimi, 24 saat kesintisiz hizmet veriyor ve tüm bölge kameralarla sürekli izleniyor.

Murat Fırat, “Yeşile en çok yatırım yapan OSB ’lerden biriyiz. Bölgeye geldiğinizde sanayi bölgesine gelmiş hissi uyanmaz. Yeşil alanlarımız İSKİ’nin suyu ile sulanıyor. 10’a yakın yeşil alanlarımızın hepsi koruya dönüşecek. Geniş yapraklı ağaçları; çınar ve akçaağaç tercih ediyoruz. Bölgemiz’de 10 bin civarında ağacımız var. Her yıl Bölge’ye 500 yeni ağaç kazandırıyoruz” diye konuşuyor.

Atatürkçü çocuklar yetiştirmeyi çok önemsediklerini vurgulayan Önay, “Fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı, çağdaş çocuklar yetiştirmeyi çok önemsiyoruz. Çocukların gelişiminde, aile ve okul işbirliği halinde olmalı” diye konuşuyor.