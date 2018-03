Dudullu OSB’de hedef eksiksiz altyapı-üstyapı ve modern donatı

Küçük, orta ve büyük ölçekli sanayicilerin şehir içindeki üretim adresi olan Dudullu OSB, 2014 itibarıyla teknopark ve spor kompleksi gibi büyük ölçekli projelere yoğunlaştı. 265 hektar alan üzerinde üç kooperatif ve 150 hektara sahip Fabrikalar Bölgesi’ni kapsayan Dudullu OSB, 2 bin 650 firmanın sinerjisiyle 30 bin kişiye istihdam sağlarken Türkiye ekonomisine 2 milyar dolarlık katmadeğer sağlıyor.