Ege Bölgesi OSB’leri
İhracatla büyüme Türkiye’nin yakın ve orta vadeli kalkınma vizyonu sanayileşme, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) üzerinden yükselen değer haline geliyor.
Dergi olarak biz de Türkiye’nin OSB zenginliğini işleyerek bu vizyona ışık tutmaya çalışıyoruz. Bu sayımızda objektifimizi Ege Bölgesi OSB’lerine çeviriyoruz. Ege Bölgesi’ndeki 8 ilde kuruluş ve işletme sürecinde toplam 49 OSB mevcut. Türkiye’de kırsal kalkınma ve tarımda sanayileşme süreçleri, 200 yıl önce Ege Bölgesi’nde başlatılmıştır. Tütün, pamuk, incir, zeytin ve üzüm gibi endüstriyel tarım ürünlerinin ihracata dönük olarak işlenmesi, Bölge’de sanayileşmeyi hızla geliştirmiş ve Ege Bölgesi Türkiye’nin en kalkınmış ve ihracatı en yüksek bölgesi haline gelmiştir. Modern İzmir Limanı, 150 yıldır Türkiye’nin ihracat üssü işlevini görmektedir.1960 yılından itibaren Ege Bölgesi’nde sanayileşme, tarım dışı sektörleri de kapsayarak Organize Sanayi Bölgeleri’ni (OSB’leri) eksen alan bir çizgide geliştirilir. İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Afyonkarahisar gibi bölge illeri OSB’lerde katlanarak artan modern sanayi üretimi üzerinden Türkiye’nin önde gelen ihracat merkezleri durumuna yükselirler.
2015 yılı itibarıyla baktığımızda Bölge illeri;
Afyonkarahisar’da 9 OSB: Afyonkarahisar OSB (AOSB), Afyonkarahisar Bolvadin OSB, Dinar OSB, Emirdağ OSB, İscehisar Mermer İhtisas OSB, Afyonkarahisar Dazkırı Dokuma ve Konfeksiyon İhtisas OSB, Şuhut OSB, Sandıklı OSB, Afyonkarahisar Merkez 2. OSB.
Aydın’da 7 OSB: Aydın OSB, Aydın ASTİM OSB, Ortaklar OSB, Söke OSB, Nazilli OSB, Buharkent OSB, Çine OSB
Denizli’de 4 OSB: Denizli OSB, Denizli Çardak Özdemir Sabancı OSB, Denizli Deri İhtisas OSB, Denizli Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas OSB.
İzmir’de 13 OSB: İzmir Atatürk OSB, Tire OSBB (TOSBİ), Buca Ege Giyim OSB (B.E.G.O.S.), İTOB OSB, Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB (ALOSBİ), Ödemiş OSB, Bergama OSB (BOSBİ), İzmir Pancar OSB, Kınık OSB, İzmir Menemen Plastik İhtisas OSB, Torbalı OSB, İzmir Kemalpaşa OSB (KOSBİ), Bağyurdu OSB (BAYOSB).
Kütahya’da 5 OSB: Kütahya OSB, Kütahya Merkez 2. OSB, Gediz OSB, Simav OSB, Tavşanlı OSB.
Manisa’da 7 OSB: Manisa OSB, Turgutlu OSB, Akhisar OSB, Salihli OSB, Kula Deri İhtisas OSB, Akhisar Zeytin İhtisas OSB, Soma OSB.
Muğla’da 1 OSB: Milas OSB
Uşak’ta 3 OSB: Uşak OSB, Uşak Deri (Karma OSB), Karahallı OSB
olmak üzere 8 ilde toplam 49 OSB faaliyettedir.
Bölgede üretimin çeşitliliğini ve kapasitesini görmek ve göstermek bakımından yararlı olacağını düşündüğümüz için bu sayımızda Ege Bölgesi OSB’lerini okurlarımızın dikkatine sunuyoruz.
Afyonkarahisar Bolvadin OSB’ye doğalgaz gelecek
Afyonkarahisar Bolvadin OSB, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası ile Kemerkaya Belediyesi tarafından 2000 yılında kuruldu. Kemerkaya Belediyesi’nin lağvedilerek mahalle olmasının ardından kurum, bugün Afyonkarahisar Bolvadin OSB yönetiminde artık yeralmıyor. Bölge’nin yeni yönetimine ise Bolvadin Belediyesi dahil olmuş. Afyonkarahisar Bolvadin OSB’de, 125 hektar alanda 67 sanayi parseli mevcut. Bu sanayi parsellerinin 4’ü faaliyette, 14’ü proje aşamasında, 49’u boş. Altyapı çalışmaları tamamlanmış Afyonkarahisar Bolvadin OSB’de, 2016 yılında mevcut enerji nakil hattı kullanıma açılarak Bölge tarafından sanayicilere elektrik kullandırılacak. 2016 yılı sonunda Bölge’ye doğalgaz getirilmesi de planlanıyor.
Afyonkarahisar Dinar OSB’ye Bakım ve Akaryakıt İstasyonu
Afyonkarahisar Dinar OSB; 2001 yılında karma OSB olarak kuruldu. Dinar-Denizli Karayolu üzerinde yeralan Afyonkarahisar Dinar OSB, Dinar ilçe merkezine 12 km, Antalya Limanı’na 180 km, Isparta Havaalanı’na 40 km, demiryoluna 10 km mesafede. Altyapısı tamamlanmış, 380 hektar alanda, toplam 77 sanayi parseli bulunan Bölge’nin hedefi OSB’yi daha da ileriye taşımak. Genişleme bölgesindeki 4 parsele yatırımcılar bekleyen OSB, 2016 yılında yeni projesi; Bakım ve Akaryakıt İstasyonu’nu yap-işlet-devret modeli veya kendisi işletmeye alacak.
Emirdağ OSB Atıksu Arıtma Tesisi’nin 2017’de devreye alınması planlanıyor
Emirdağ OSB, 2000 yılında kuruldu. Emirdağ OSB’de, 115 hektarda, 31 sanayi parseli mevcut, bunlardan 12’si üretim aşamasında. Yüzde 75 doluluk oranına ulaşan Emirdağ OSB’nin yol, elektrik, su, yağmursuyu, telekom, fiber optik altyapısı tamamlanmış. Yeni yatırımcıları bekleyen Emirdağ OSB, yürüttüğü atıksu arıtma tesisi projesini 2017 yılı Kasım ayında tamamlayarak, işletmeye almayı planlıyor. Emirdağ Kaymakamı ve Emirdağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Akın Ağca önderliğinde OSB müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda atık su arıtma tesisi için kredi onayı alan Emirdağ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, yatırımcılar için hayati öneme sahip atık su arıtma tesisi konusunda önemli bir sorunu aşmış bulunuyor. Akın Ağca, Emirdağ OSB Atıksu Arıtma Tesisi’nin iki yıl içerisinde hizmete geçeceği bilgisini veriyor. Ağca, ayrıca 2016 yılı başlarında yaklaşık 100.000 TL’lik bir yatırımla tedarik edilen enerjinin ve kalitesinin dijital ortamda izlenebilmesine olanak sağlayan SCADA sistemini kurmayı planladıklarını ifade ediyor.
Afyonkarahisar Dazkırı Dokuma ve Konfeksiyon İhtisas OSB, altyapısını tamamlayacak
Afyonkarahisar Dazkırı Dokuma ve Konfeksiyon İhtisas OSB, 2006 yılında Dazkırı Belediyesi ve Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından kuruldu. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Dazkırı Kaymakamı Muhammed Beşir Nursaçan’ın yürüttüğü Bölge’nin imar planı tamamlanmış, parselizasyon aşamasında. Yaklaşık 1600 hektar alan üzerine kurulu Afyonkarahisar Dazkırı Dokuma ve Konfeksiyon İhtisas OSB, 2016 yılında altyapı çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor.
Afyonkarahisar Merkez 2. OSB, ilk etabının parselleme çalışmalarına başlayacak
Afyonkarahisar Merkez 2. OSB, 1 milyon 768 bin 945 metrekare alan üzerine kurulu. Haritalama çalışmaları devam eden Afyonkarahisar Merkez 2. OSB’de ilk etapta 967 bin metrekarelik alanın sanayi parseline çevrilmesi düşünülüyor. Etap etap tamamlanması planlanan ve temelleri 1998 yılında atılan Afyonkarahisar Merkez 2. OSB’nin kurucuları arasında Afyonkarahisar İl Özel İdaresi (yüzde 40), Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (yüzde 40) ve Sinanpaşa Belediyesi (yüzde 20) yeralıyor.
Aydın’ın parlayan yıldızı; Çine OSB
Çine OSB, Çine-Karpuzlu Karayolu üzeri Molla Hasan sırtlarının batısında Güneylerin Dağı mevkiinde 2.300 dönümlük arazi üzerinde kuruldu. Toplam 1420 dönümlük arsada 102 parselden oluşan Çine OSB, Çine’ye 8.5 kilometre, Aydın-Muğla Karayolu’na 3.3 km mesafede. 1.Etap ve yol, elektrik, su, telekom altyapı çalışmaları tamamlanmış Çine OSB’de 50 MVA gücündeki trafo indirme merkezi tamamlanarak devreye alınmış. Çine OSB’nin ihtiyacını karşılayacak Aydın-Çine-Yatağan-Güllük Demiryolu hattı proje çalışmaları da bitmiş. Aydın’ın parlayan yıldızı olarak kendini tanımlayan Çine OSB’nin sloganı; “Sofranızdaki zeytin ve zeytinyağını biz üretiyoruz.”
BAYOSB,ikinci etap altyapı yatırımlarına başlayacak
BAYOSB (Bağyurdu OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, “Bölgemizin elinde bulundurduğu lojistik ve altyapı avantajları sayesinde İzmir’in hatta Türkiye’nin en iyi OSB’lerinden birisi olmak için çalışıyoruz. Adımlarımızı önümüzdeki 50 yılı düşünerek atıyoruz. 2016 yılında da bütçesi 15 milyon lira olarak hesaplanan altyapı yatırımlarımızın ikinci etabına başlayacağız” dedi.
OSB bünyesindeki fabrika inşaatlarının hızla yükseldiğini aktaran Telseren, “Şu anda 5 fabrikamız üretim yapıyor. Yapımı süren 10’dan fazla fabrika inşaatımız yatırımcılarımız tarafından bitirilerek 2016 sonuna kadar işletmeye koyulacak” dedi.
Telseren, bu yıl ikinci etap altyapı yatırımını da tamamlamayı planladıklarını açıkladı. BAYOSB’nin yanısıra Manisa’nın Turgutlu ilçesinin de enerji sıkıntısına çare olacak, toplam bütçesi 4 milyon lirayı bulan Enerji Yolu Projesi’nde inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldığını anlattı.
Aydın ASTİM OSB’ye doğalgaz gelecek
Aydın ASTİM OSB, S.S. ASTİM Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin bulunduğu alan, Aydın Belediyesi belediye sınırlarının bir kısmı, Aydın Belediyesi Kocagür Köyü mücavir alanı, Tepecik Belediyesi belediye sınırlarının bir kısmını da kapsayacak şekilde 2001’de kuruldu. Aydın ASTİM OSB, 530 hektar alan üzerine kurulu ve toplam 243 sanayi parseli mevcut. Bu sanayi parsellerinin tahsisli olan 124 tanesinden 107’si üretim aşamasında. Diğer sanayi parsellerinin kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Aydın ASTİM OSB’de doğalgaz ve elektrik devri çalışmaları devam ediyor.
Aydın OSB, doğalgaz altyapı çalışmaları devam ediyor
Aydın OSB, 1976 yılında kurulmuş, 1991 yılında ihalesi yapılarak çalışmalara başlanılmış. Aydın OSB’de, 85 hektar alanda 61 sanayi parseli mevcut. Aydın OSB’deki sanayi parsellerinden 55’i üretim, 2’si inşaat aşamasında, 6’sı üretime hazır durumda. Elektrik, su, yağmur suyu, kanalizasyon, yol çalışmaları tamamlanmış Aydın OSB’de doğalgaz altyapı çalışmaları devam ediyor.
Denizli OSB 112 Acil Sağlık İstasyonu açıldı
Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından inşaatı tamamlanan Denizli OSB 112 Acil Sağlık İstasyonu Binası Açılış Töreni, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Sema Ramazanoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. 22 Ocak 2001 tarihinden itibaren Denizli OSB’de hizmet veren Denizli OSB 112 Acil Sağlık İstasyonu, yeni binasında hizmet vermeye başladı. Törene Bakan Ramazanoğlu’nun yanısıra AK Parti Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Şükrü Kocatepe, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cengiz Yıldız, Denizli İl Emniyet Müdürü Hüseyin Namal, Honaz Kaymakamı Turgut Gülen, Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Şükrü Arpacı, Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Berna Öztürk, Daire Müdürleri, sanayiciler ve sanayi tesislerinde çalışanlar katıldı.Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, “Yönetim Kurulu olarak 20 yıldır hizmet veriyoruz. Uzun zamandır birlikte çalıştığımız Derya Baltalı ve Ali Yavuzçehre’ye çok teşekkür ederim. Hep birlikte güzel bir iş daha başarmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.
İscehisar Mermer İhtisas OSB büyüyor
Türkiye’nin ilk Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olan İscehisar Mermer OSB’nin alanı Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf Güner himayesinde 1.5 katı genişliyor. İscehisar Mermercileri ile İscehisar Mermer İhtisas OSB ortaklığında projelendirilen ve Zafer Kalkınma Ajansı güdümlü proje kapsamında desteklenmesi hedeflenen Mermer Katma Değerinin Artırılması projesinin tanıtımı için düzenlenen toplantı Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf Güner’in başkanlığında gerçekleşti. Proje kapsamında İscehisar Mermer İhtisas OSB içerisinde yapılacak olan tesisin Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren bütün mermerciler için bir küme olması ve mermercilerin her türlü sorunlarının çözüm merkezi olması hedefleniyor. Türkiye’nin ilk Mermer İhtisas OSB’si olan İscehir Mermer İhtisas OSB, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İscehisar Belediyesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyonkarahisar-İscehisar Mermerciler Derneği tarafından 1997’de kuruldu. Kamulaştırılması tamamlanan Bölge’nin, enerji nakil hattı, Türk Telekom fiber altyapısı, kanalizasyon, yağmursuyu, içme suyu şebekesi altyapıları tamamlanmış.
Şuhut OSB, altyapı çalışmaları devam ediyor
Şuhut OSB, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Şuhut Belediye Başkanlığı’nın katılımıyla 2007’de kuruldu. Altyapı projeleri tamamlanan Şuhut OSB’de, 180 hektar alanda 158 sanayi parseli mevcut. Bölge’deki sanayi parsellerinde 3 firma üretim, 7 firma inşaat, 8-10 firma da proje aşamasında. Şuhut OSB’de arsa tahsisleri, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, yol ve haberleşme altyapı çalışmaları devam ediyor.
Türkiye’nin ilk jeotermal kaynaklı tarım OSB’si
Denizli’nin Sarayköy İlçesi, Karataş Köyü Hamamaltı Mevkii’nde kurulan Türkiye’nin ilk Tarıma Dayalı İhtisas OSB’si, toplam 719 bin metrekare alana sahip. Denizli Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas OSB ’de, 12 parselden oluşan 477 bin 156 metrekarelik kapalı alanda sera kurulacak. OSB alanı içindeki her parselin elektrik, içme ve sulama suyu, kanalizasyon, jeotermal ısıtma, telefon, internet vb. tüm altyapı hizmetleri her parsel başına ulaşacak şekilde OSB tarafından verilecek. Tüm altyapı ve üstyapı projeleri hazırlanan OSB'de, sera ısıtmalarında jeotermal enerji kullanılacağından, işletme maliyetlerinde büyük avantajlar da sağlanacak.
Ortaklar OSB’de boş parsel yok
Aydın’da Germencik’e bağlı Ortaklar beldesinde temelleri atılan Ortaklar OSB, 2001’de kuruldu. Toplam 122 hektar alan üzerine kurulu Ortaklar OSB’de 30 sanayi parseli mevcut. Ortaklar OSB’de bulunan sanayi parsellerinin 12’si proje, 9’u inşaat, 9’ı üretim aşamasında. Ortaklar-Söke Karayolu Üzeri Gümüşyeni Köy Mevkii’nde yeralan Ortaklar OSB, Aydın-İzmir Otoyolu’na 3 km, İzmir Serbest Bölgesi’ne 75 km, İzmir Adnan Menderes Havaalanı’na 75 km, İzmir Limanı’na 90 km, Aydın Merkez’e 30 km, Kuşadası’na 30 km mesafede bulunuyor. Elektrik, su, yağmur suyu, kanalizasyon, yol olmak üzere altyapı çalışmaları tamamlanmış Ortaklar OSB’de boş parsel yok. Ortaklar OSB, 2016’da doğalgaz altyapı yatırımı yapacak.
Kütahya Merkez 2. OSB, Marmaralı yatırımcıları çekiyor
Kütahya Merkez 2. OSB, 2006 tarihinde Kütahya İl Özel İdaresi, Kütahya Belediyesi ve Kütahya Sanayi ve Ticaret Odası’nın ortaklığıyla kuruldu. 349 hektar alandaki Kütahya Merkez 2. OSB, Kütahya-Eskişehir Karayolu üzerinde, Kütahya İl Merkezi’ne 6 km mesafede. OSB konumu nedeniyle büyük metropollere eşit uzaklıkta (yaklaşık 300 km). OSB içinden demiryolu geçiyor ve Türkiye’nin tüm bölgelerine raylı sistemle taşımacılığa olanak sağlıyor. Zafer Havaalanı’na 50 km, Gemlik Limanı’na 220 km mesafede olması ile ulaşım ve denizyolu taşımacılığı yönünden de avantajlı.
OSB’de toplam 44 sanayi parseli bulunuyor. 21 tanesi çeşitli sektörlerdeki 16 firmaya tahsis edilmiş. Tahsis edilen parsellerden 7 tanesi üretimde, 6 tanesi inşaat halinde ve 8 tanesi ise planlama aşamasında. OSB’de sektörel dağılım olarak seramik, refrakter tuğlası, kağıt, mobilya, maden ve makine sanayi öne çıkıyor. Üretimde olan fabrikalarda halihazırda 650 kişi istihdam ediliyor. OSB yatırımcılarını ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmeler oluşturuyor.
Marmara Bölgesi yatırımcılarının ilgi gösterdiği OSB’de altyapı yatırımlarına ağırlık veriliyor. OSB’nin 1 milyon 463 bin TL bütçeli OSB Müdürlüğü Hizmet Binası’nın yer teslimi Ağustos ayında gerçekleşirken inşaat çalışmaları devam ediyor. 1.300 m2 kapalı alana sahip hizmet binasının içerisinde konferans salonu, kafeterya, vb. sosyal alanlarda bulanacak, inşaat çalışmalarının 2016 yılı Mayıs ayında tamamlanması öngörülüyor.
OSB’nin en güncel yatırımlardan birini ise Zafer Kalkınma Ajansı destekli 2 milyon 840 bin TL bütçeli 2000 m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisinin tamamlanması oluşturuyor.
B.E.G.O.S, 8 sanayi parseli için ihaleye çıkacak
Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi’nin (B.E.G.O.S) temelleri Ege Giyim Sanayicileri Derneği ve Buca Belediyesi’nin katkılarıyla 1996 yılında atıldı. İzmir ili Buca İlçesi Tınaztepe Mevkii’nde Ege Giyim Sanayicileri Arsa Yapı Kooperatifi olarak kurulan OSB, 2002 yılında ihtisas OSB olarak tescillenerek faaliyetlerine başladı. Toplam 54 hektar alandan oluşan OSB’de 134 sanayi parseli yeralıyor. 68 sanayi parselinin faal olduğu OSB’de inşaat halindeki sanayi parseli sayısı ise 28. Bölgede şu anda yaklaşık 4 bin 300 kişi istihdam ediliyor. Tüm parsellerin faaliyete geçmesiyle ve bölgenin yüzde 100 doluluğa ulaşmasıyla istihdamın 10 bin kişiyi bulması hedefleniyor;
Buca Ege Giyim OSB’de altyapıda eksiklik bulunmuyor. Elektrik, doğalgaz, su, yol, iletişim gibi altyapı sistemlerinde eksikliği bulunmayan OSB işletme aşamasında hizmet veriyor. 2016 yılını sosyal tesis yatırımlarına yoğunlaştıran OSB Yönetimi, ayrıca revize imar planı ile oluşturdukları 8 sanayi parselinin yatırımcıya ihalesini gerçekleştirecek. Hazır giyim sektörü firmalarının ağırlıklı üretim yaptığı OSB’de ihracat da her geçen yıl artıyor. OSB’den 2015 yılında yapılan ihracat rakamı 300 milyon doları aşıyor. OSB’nin sorunlarının en başında ise ulaşım geliyor.
Milas OSB, altyapıyı yeniden başlattı
Milas OSB’nin kuruluş fikri 1997 yılında oluştu. Yürütülen yazışmalar neticesinde kuruluş iznin verilmesiyle çalışmalar başladı. Bin dönüm alan üzerinde 414 dönüm sanayi yapılanmasının planlandığı OSB’de altyapının 1. ihalesi iptal edildi. Yeniden ihaleye çıkan OSB Yönetimi, yeni bir yüklenici firma ile çalışmalara başladı. Yeni firmanın altyapı çalışmalarını 2 yılda tamamlaması hedefleniyor.
Milas OSB’de 73 sanayi parseli yeralıyor. Sanayi alanlarına Ege Bölgesi yatırımcıları ilgi gösteriyor ve ön taleple bölgenin sanayi parselleri dolmuş durumda. Yaklaşık 3 bin 500 kişinin istihdam edilmesinin hedeflendiği OSB karma nitelikle faaliyet yürütecek. Su ve su ürünleriyle gıda ise ağırlıklı sektörlerini oluşturacak.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi; “Made in Manisa”
Türkiye’nin ilk OSB’lerinden biri olan Manisa OSB, 50 yılı aşan tarihçesi, güçlü ekonomisi, üretim, ihracat ve istihdam alanındaki katkılarıyla Türkiye’nin en gelişmiş OSB’lerinden biri. Manisa OSB’de faaliyet gösteren firmaların üst düzey temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen “Made in Manisa” temalı özel gecede, Bölge’nin eğitim, sanat ve sosyal sorumluluk dayanışma alanlarında yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinin tanıtımıyla birlikte Bölge’nin ikinci boyut projelerinin başlatılmasına ilişkin sembolik temel atma töreni de gerçekleştirildi. Gecede “Gücümüze Güç Katanlar” ödül töreni de gerçekleştirildi. Bu kapsamda üretim, ihracat ve istihdam alanlarında başarı gösteren Manisa OSB firmalarına “Başarı Ödülü” verildi.
“Değerlerimize Değer Katanlar” başlığı altında ise Manisa OSB’de gerçekleştirdikleri yatırımlarla Manisa ekonomisine ivme vermeleriyle birlikte Türk sanayisine sağladıkları katkı, eğitime, sanata ve sosyal dayanışmaya verdikleri değer ve önem nedeniyle Türkiye’nin en değerli sanayicilerinden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Elginkan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Perihan İnci’ye şükran plaketi takdim edildi.
Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Cemal Türek, Manisa’da yaşayan engelli vatandaşlara bağışlanmak üzere 200 adet akülü tekerlikli sandalyenin T.C. Manisa Valiliği’ne hibe edileceği müjdesini verdi. Ayrıca Manisa OSB tarafından Zihinsel Engeller için İşyeri, Kafeterya ve Misafirhane ile birlikte eğitim alanında ilklere imza atan bir Bölge olarak yapımını ve işleticiliğini üstlendiği Manisa OSB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin 2. Etabı, yurt, kapalı spor salonu, amfi gibi çok önemli projelerin yapımına start verecek temel atma töreni de aynı gecede gerçekleştirildi.
Ödemiş OSB altyapısı 2016’da tamamlanacak
İhalesi yapılmış olan Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Altyapı Projesi “Ödemiş OSB 34.5 KV Enerji Nakil Hattı, Kaymakçı Trafo Merkezi Tadilatı, AG/OG Enerji Dağıtımı, Çevre Aydınlatma Yapım İşi" için müteahhit firma ile sözleşme imzalandı. Ödemiş OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Badem, yaptığı açıklamada, işin 2016 yılının Ocak ayında başlayacağı ve toplam 10 ay içerisinde tamamlanmış olacağını belirtti. Badem, 2016 yılı sonunda Bölge’nin tüm altyapı işlerinin tamamlanmış olacağını ve parsellerin dağıtımının 2017 yılbaşından önce yapılacağını açıkladı.
Menemen Plastik İhtisas OSB, doludizgin
Türkiye ve Ege'nin kalkınmasında önemli rol üstlenecek Menemen Plastik İhtisas OSB’de yatırımlar hız kazanırken altyapı çalışmaları süratle tamamlanıyor. Bölgeye canlılık ve hareket getiren Menemen Plastik İhtisas OSB’de kalan 62 bin metrekarelik alanın satışı ise yoğun talep nedeniyle bekletiliyor.
Türkiye’nin tek plastik ihtisas sanayi bölgesi olan Menemen Plastik İhtisas OSB, (MPİOSB) 5 bin kişiye istihdam yaratacak. Türkiye’nin önde gelen plastik sanayi kuruluşlarının tesislerinin tamamlanmasıyla bölgenin 2016 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor. Yatırımcılar ise gün sayıyor.
Menemen Plastik İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen, 10 yıllık çabanın neticesinde mutlu sona her gün bir adım daha yaklaşıldığını, bölgenin gurur tablosunun inşaasında Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin ve Müteşebbis Heyet Başkanı Erdoğan Çiçekçi’nin çok büyük gayreti ve desteği olduğunu söyledi. Bir an önce bölgenin altyapısını bitirerek fabrikaların tamamlanmasını sağlamayı amaçladıklarını aktaran Esen, “Bölgemizin enerji ihtiyacını temin edecek Ulucak Trafo Merkezi’nden yeraltı kablolu ana besleme hattı ve ana dağıtım merkezi inşaat ve tesisatı tamamlandı. Su ihtiyacımızın tümünü karşılayacak su kuyularının açılmasına bağlı olarak ana su deposu inşaat ve tesisat işleri hızla devam ediyor. Yatırımcılarımız fabrika inşaatlarına başlayabilmek için gün sayıyor” diye konuştu.
Karahallı OSB’de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Karahallı OSB’de altyapı ve yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanalizasyon, içmesuyu ve yağmursuyu altyapı çalışmalarından sonra Karahallı OSB yollarında kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başlandı.
Uşak Deri Karma OSB genişleme çalışmaları hız kazandı
Uşak Deri Karma OSB’de 264 hektarlık mevcut faal alanda tüm parseller sanayicilere tahsis edildiği için Bölge’ye yeni yatırım yapmak isteyen girişimcilerin parsel talebini karşılamak amacıyla genişleme alanıyla ilgili çalışmalara hız verildi. 150 hektarlık genişleme alanının imar planları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayına sunuldu. Bakanlık onayından sonra parselasyon planları hazırlanıp, Bakanlığa sunulacak. Bölge’den yapılan açıklamaya göre parselasyon planlarının onaylanmasından sonra yılın ikinci yarısında yeni yatırımcılara parsel satılabilecek.
Uşak OSB’ye yeni Yönetim Kurulu
Uşak OSB’nin 13. Genel Kurulu’nda Ali Yıldırım başkanlığında oluşan yönetim kurulu listesinde gerçekleşen istifalar neticesinde Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili maddesi uyarınca istifa eden üyelerin yerine yedek üyeler davet edilerek Yönetim Kurulu yeni üyeleri belirlendi. Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri: “Mehmet Kavak (Yönetim Kurulu Başkanı), Fahri Polat (Yönetim Kurulu Başkanı Vekili), Süha Uçar (Yönetim Kurulu Üyesi), Ünal Özkaçar (Yönetim Kurulu Üyesi), Mustafa Karadağ (Yönetim Kurulu Üyesi). Temelleri 1976’da atılan Uşak OSB, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak İl Özel İdaresi, Uşak Belediyesi işbirliğiyle Uşak-İzmir Karayolu’nun 14-18. kilometresinde, 360 hektar arazi üzerinde kuruldu. 331 sanayi parselinin bulunduğu Uşak OSB’de yalnızca 1 boş sanayi parseli mevcut. Yüzde 99.9 doluluk oranına sahip Uşak OSB’de 3. genişleme bölgesi için Bakanlık’la görüşmeler devam ediyor.