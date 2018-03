Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken; Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi

Gaziantep OSB (Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi), 43 milyon 250 bin metrakare alan üzerindeki 5 bölgede yer alan tüm firmaların faaliyete geçmesiyle birlikte önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1500 firma ve 200 bin çalışana ulaşacak.