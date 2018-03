Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan: “OSBÜK’ün ağırlığını artıracağız”

Adem Ceylan: “OSBÜK için OSB’lerin kullandığı gazdan binde 2 pay verilse 300-400 bin TL’lik gelir sağlanır. Bu kaynak da hem kurumsallaşma hem de aidatların kaldırılması için yeterlidir. Emlak vergilerinden de yüzde 5-10 pay alınabilir. Devlet arsa sağlarsa OSBÜK’e yönetim binası inşa edilebilir.”