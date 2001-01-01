Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB)

Çevre ödüllü Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB), “Sanayicinin sorunu bizim sorunumuzdur” sloganıyla geniş bir hizmet paketiyle katılımcılarına hizmet sunuyor.