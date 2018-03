Genç, dinamik, farklı; İstanbul Anadolu Yakası OSB (İAYOSB)

Türkiye’nin en genç yönetim kuruluna sahip İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi (İAYOSB) yeni dönem projeleriyle oldukça iddialı. Sabancı Üniversitesi ve Gedik Üniversitesi ile üniversite-sanayi işbirliğinde önemli projelere imza atacak İAYOSB, Borsa İstanbul Özel Pazar Projesi ve Ortak Satın Alma Projesi gibi projelerle farklılaşıyor.